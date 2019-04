La remuntada del Barça Lassa acaba amb un somriure

Després de dues temporades sense classificar-se per disputar els quarts de final de l’Eurolliga, el Barça Lassa va celebrar el seu retorn al Top 8 tancant la temporada regular amb una victòria contra el Khimki (83-74). El 18è triomf del conjunt culer va animar uns aficionats que tornen a creure en les possibilitats dels seus jugadors i, sobretot, d’un Svetislav Pesic que lidera el projecte des de la banqueta. El partit d’ahir, jugat sense la concentració habitual, amb moltes més errades que de costum, va ser irregular i els locals es van veure obligats a recuperar un desavantatge de 15 punts contra un adversari que tampoc s’hi jugava res.

Tot i tenir les baixes de Shved, Markovic i Gill, la posada en escena del Khimki va ser molt bona. Animat pel seu encert en els llançaments de tres punts i per una afectiva aposta pel rebot, l’equip rus es va construir un avantatge de 15 punts en el marcador (26-41). La defensa del Barça Lassa va trigar uns minuts en rendir al seu nivell habitual. Quan els jugadors del conjunt local s’hi van començar a esforçar, el joc del rival rus ho va notar molt. Un parcial de 18-0 va redibuixar l’escenari del partit abans del descans (44-41).

Quan semblava tenir el partit controlat (49-43), el Barça Lassa va patir una altra incomprensible desconnexió. El Khimki va aprofitar el regal per recuperar la iniciativa en el marcador (49-54) i en el joc. Sense pressió, els jugadors de l’equip rus van oferir un bàsquet fresc, però van acabar pagant la seva manca d’efectius. Rimas Kurtinaitis tan sols va utilitzar vuit jugadors al Palau Blaugrana. Pesic no va permetre que el triomf marxés cap a Rússia i va acabar trobant un cinc sòlid per acabar la temporada regular amb bones sensacions. L’accelerada final del conjunt culer va tenir jugadors com Kyle Kuric, Ádám Hanga i Pierre Oriola com a protagonistes.

Els quarts de final, definits

El Barça Lassa tindrà uns dies per preparar els quarts de final contra l’Anadolu Efes. Si supera l’eliminatòria, el seu rival a les semifinals serà el guanyador de la sèrie entre el Fenerbahçe i el Zalgiris. A l’altra banda del quadre, els enfrontaments seran CSKA de Moscou - Kirolbet Baskonia i Reial Madrid - Panathinaikòs.