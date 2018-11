Borrell acusa el COI de mentir sobre els visats als atletes de Kosovo

El ministre d’Exteriors d’Espanya, Josep Borrell, ha acusat de mentir l’alt càrrec del Comitè Olímpic Internacional que assenyalava que Espanya denegava la concessió de visats als atletes kosovars que van participar en el Mundial de karate de Madrid i ha assenyalat que l’estat espanyol mai ha negat un visat a cap atleta de Kosovo.

“Qui digui el contrari menteix. Simplement menteix”, ha declarat als periodistes a la sortida d’un acte de la cimera Iberoamericana que està tenint lloc a Antigua (Guatemala).

Borrell ha explicat que presentarà una queixa formal al COI quan torni a Madrid, i ha insistit en el fet que l’Estat no ha canviat de posició sobre aquest tema després de les amenaces de l’organisme olímpic de deixar sense competicions el territori espanyol si no canviava de parer respecte als esportistes del país balcànic. Al Mundial de karate de Madrid, celebrat a principis d'aquest mes, és on s’ha desencadenat la crisi entre el govern espanyol i el COI.