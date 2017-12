La campanya nadalenca més emotiva del Barça: la història de Nujeen

La Nujeen Mustafá va marxar de Síria el 2 de setembre del 2015. Pujava amb la seva cadira de rodes en una petita llanxa que l'allunyava de la barbàrie de la guerra, i la transportava a un univers molt diferent al de la seva natal Alep. La Nujeen té paràlisi cerebral i va començar una nova vida a Colònia, una història de superació que l'ha acabat portant a més de 1.300 quilòmetres de distància. Ella és la protagonista de la campanya de Nadal del Barça i la seva Fundació, que s'ha materialitzat en un documental de nou minuts que ha produït el mateix club. Aquesta noia siriana de 18 anys va viatjar fins a Barcelona amb l'autobús del club, acompanyada de l'altre gran protagonista de la història, el xòfer del primer equip, el Manu. La Nujeen va venir a Barcelona per conèixer els seus ídols, i va estar present en el partit del conjunt d'Ernesto Valverde contra el Celta.

La nena, que no sabia res de la iniciativa del Barça i es troba el bus davant de la seva casa a Alemanya, explica que no havia estat mai en un estadi de futbol. A través d'un vídeo, Gerard Piqué li dona la benvinguda. I quan arriben a Barcelona, i Manu li pregunta si vol anar a visitar la Sagrada Família, la noia ho té clar: primer al Camp Nou. Nujeen arriba a l'estadi amb un regal, el llibre que explica la seva història i que ha publicat l'editorial Harper Collins, mentre Josep Maria Bartomeu li dona la seva insígnia personal, que es treu de la solapa per fer-li un regal a Nujeen.

"És un exemple", ha dit Bartomeu en l'acte de presentació, en el qual ha explicat com els va arribar la història, en una de les visites del club en un camp de refugiats. "Que el món sencer vegi que hi ha una gran població, sobretot nens i nenes, que està patint", ha afegit el president de l'entitat blaugrana per intentar conscienciar la gent sobre el problema dels refugiats. "La Nujeen va decidir lluitar", ha explicat la mateixa protagonista quan se li ha preguntat sobre la seva història. Va decidir fer-se del Barça quan tenia 5 anys, perquè la seva mare era del Madrid, i ha dit que el Barça és més que un club perquè és com una família.

Per Nadal, tots tenim un somni.

Nosaltres hem fet realitat el de la Nujeen.

Aquesta és la seva història #CompartimSomnis pic.twitter.com/6Hnq6hUoxh — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 14 de desembre de 2017

"Hem de desmuntar la idea que tots els refugiats volen venir a Europa", ha dit la directora de la Fundació Barça, Mària Vallés, que ha assegurat que aquest documental "és un reconeixement a la crisi migratòria més important des de la Segona Guerra Mundial", i ha recordat que l'Estat espanyol va comprometre's a acollir 19.000 persones i només "n'han arribat dos mil".