La catalana Astrid Fina, medalla de bronze en 'snowboard cross'

La 'rider' barcelonina Astrid Fina ha aconseguit aquest dilluns la medalla de bronze en 'snowboard cross', categoria SB-L2, en els Jocs Paralímpics d'Hivern que es disputen a Pyeongchang (Corea del Sud).

L'esportista catalana, que disputa els seus segons Jocs, ha lluitat per la medalla de bronze davant l'holandesa Renske van Beek, a la qual ha superat en una baixada que ha dominat de principi a fi. L'or ha sigut per a la també holandesa Bibian Mentel-Spee i la plata per a la seva compatriota Lisa Bunschoten.

Aquesta medalla de bronze arriba en un dels millors moments de forma d'Astrid Fina que, als seus 34 anys i després de realitzar una gran temporada a la Copa del Món, encara té, la matinada de dijous a divendres, una altra oportunitat per aconseguir una nova medalla, aquesta vegada a la disciplina de 'banked slalom', la seva segona i última prova a Pyeongchang.