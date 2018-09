Una cistella de 1.500 pessetes

El Barça té 80 dies per organitzar l’homenatge que es mereix el millor jugador de la història de la seva secció de bàsquet. La roda de premsa de l’Auditori 1899 era necessària per a la imatge del club, però l’acte que de veritat il·lusiona Navarro és el que es viurà al Palau Blaugrana. Hi ha llocs dels quals no tenim la clau, però que ens fan sentir com a casa. El pavelló és el del capità. L’escorta sempre s’ha sentit més còmode envoltat del que ell anomena “la nostra gent” que dels càrrecs amb corbata o dels periodistes. El comiat perfecte hauria sigut sobre el parquet i suat, però ara que ja no és possible cal recrear una emoció semblant. No es necessiten diners sinó sensibilitat i imaginació per transmetre sentiments. Un exemple? D’aquí uns dies ningú recordarà les paraules o l’escenografia de la roda de premsa, però l’anècdota de la cistella que estava abandonada al col·legi i que el seu pare va comprar per 1.500 pessetes serà impossible d’oblidar.