Les claus de la classificació del Barça per als quarts de final de la Lliga de Campions

El Barça d'handbol va aconseguir diumenge el primer gran objectiu de la temporada amb la classificació per als quarts de final de la Lliga de Campions. La victòria solvent a la pista del Celje (25-37) va donar-li matemàticament el liderat del grup a falta de la que, en principi, havia de ser la jornada decisiva, amb la visita del Pick Szeged al Palau Blaugrana. Hi ha tres detalls del partit d'aquesta setmana que destaquen especialment.

El Barça va tancar matemàticament la fase de grups de la competició continental amb la infermeria buida. L'equip va recuperar els dos jugadors amb molèsties físiques de la plantilla, Aleix Gómez i Luka Cindric. L'extrem dret torna a acompanyar Víctor Tomás a la cantonada després de rebre l'alta per la lesió fibril·lar al recte anterior de la cama dreta que va patir en el partit de Lliga Asobal contra el Bidasoa d'Irun. Mamadou Diocou va ser el seu substitut –amb bones sensacions– durant la baixa.

Cindric directament va debutar diumenge en la segona volta de la temporada. La seva miositis muscular l'ha deixat KO des dels últims partits de l'Europeu de seleccions. No va poder competir amb normalitat durant les semifinals i la final amb Croàcia. Tornarà a la dinàmica del Barça sense urgències. Aquesta setmana contra el Celje va tenir minuts en la segona part per donar joc i signar un gol de rosca invertida. De moment, s'aparca la carpeta de contratemps al Palau Blaugrana.

El conjunt de Xavi Pascual arribarà al doble partit de quarts amb el millor atac de tota la competició. Suma un total de 455 gols en 13 jornades (mitjana de 35 gols). Ni el Veszprém (416), ni el París Saint-Germain (407) ni el Kiel (407) s'acosten a les estadístiques dels blaugranes, que han afinat el seu pla de joc.

Treuen petroli de les transicions i són cada vegada més corals en les situacions estàtiques. Posen el focus en el concepte, no els noms. Tots els jugadors de camp van veure porteria en l'última victòria a Eslovènia. Només un (Raúl Entrerríos) va signar un percentatge d'encert inferior al 50% i un total de cinc més van deixar la pista amb un 100% d'efectivitat, més en la línia del 73% de l'estadística general. El seu handbol funciona.

