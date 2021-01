El dilema que comparteixen Sergio Ramos i Leo Messi

Quatre gols en els últims dos partits, un dels quals de falta directa, i la sensació que tot torna a rutllar al seu voltant. Leo Messi viu els moments més dolços de la temporada. Forma amb Pedri una societat que cotitza a l'alça i comença a veure que passar-li pilotes a Ousmane Dembélé no és tan mala idea. Tanmateix, encara no se sap si seguirà al Barça la temporada que ve. En una entrevista recent va dir que decidirà el seu futur després d'escoltar el nou president blaugrana, que sortirà escollit a les eleccions del pròxim 24 de gener.

Quan falten dues setmanes per saber si el seu interlocutor serà Laporta, Font o qualsevol dels aspirants que passin aquest dilluns el tall de les firmes, Messi torna a somriure. També rep l'interès de clubs que estarien encantats de tenir-lo a les seves files, com ara el PSG de Neymar Jr. i Mauricio Pochettino. Entitats milionàries que, en el fons, saben que les seves opcions per convèncer l'argentí depenen en gran mesura del seu desencís al Camp Nou, cosa que va a la baixa des que Koeman ha recuperat el 4-3-3 i l'equip dona símptomes de consistència.

Com més felicitat esportiva del 10, més importància prendria l'argument econòmic del PSG o del City de torn, un factor amb el qual el Barça del futur no podrà competir. I és que Messi ja sap que el club de la seva vida, que ha vist caure en picat els seus ingressos per la pandèmia, no li podrà fer una oferta de renovació d'acord amb les xifres que té pactades actualment. El capità haurà de decidir en funció de múltiples variables, però tenint sempre present que la institució blaugrana ara només tindrà múscul financer per renovar-lo a la baixa. Per tant, el pròxim president haurà de potenciar altres arguments per seduir l'astre fins que decideixi acabar la seva carrera als Estats Units.

Vaques magres a tot Europa

Messi no és l'únic jugador de primer nivell que s'haurà d'estrènyer el cinturó si renova. Al Madrid, Florentino Pérez va acceptar que Luka Modric, que farà 36 anys, signés per a un curs més com a jugador blanc, però està suant de valent perquè Sergio Ramos, que acaba contracte al juny, accepti una ampliació per dos anys a la baixa en un context de vaques magres. L'andalús farà 35 anys, no ha baixat el seu rendiment i el més probable és que segueixi al Bernabéu. No obstant això, juga les seves cartes per no perdre capacitat adquisitiva. Guanya 30 milions bruts l'any i flirteja amb el PSG per pressionar Florentino, que fa cinc anys es va haver de gratar la butxaca a canvi de la continuïtat del capità madridista, que en aquell cas va amenaçar amb marxar al Manchester United.

651x366 Alaba i Bernat van jugar junts al Bayern i acaben contracte el 30 de juny. Alaba i Bernat van jugar junts al Bayern i acaben contracte el 30 de juny.

Ramos i Madrid conversen i no es posen d'acord. Messi escoltarà la proposta d'un Barça empobrit pels efectes del covid. Les estrelles del futbol s'acostumen a una nova realitat en què predominen les ofertes a la baixa, les fórmules imaginatives i diferiments com els que va haver de pactar la gestora blaugrana fa un mes i mig per garantir la viabilitat del club. ¿Tindrà prou diners la indústria per pagar el tram final de carrera de grans referents? Perquè, a banda de Messi i Ramos, és llarga la llista de grans futbolistes que esperen que el negoci es normalitzi per aspirar a contractes alts. Qui podrà assumir el sou dels Di María, Agüero, Alaba, Bernat o Wijnaldum? Tots ells acaben el seu compromís vigent el 30 de juny.