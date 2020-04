La Vuelta a Espanya sortirà d'Irun amb un programa de 18 etapes

La 75a edició de la Vuelta ciclista a Espanya tindrà finalment 18 etapes, després del canvi de calendari provocat pel covid-19. Abans de la pandèmia, la idea dels organitzadors era una sortida als Països Baixos amb tres setmanes de recorregut al setembre, però finalment la sortida serà una etapa entre Irun i Eibar. L'organització acabarà de definir les dates de competició dimarts, 5 de maig.

Després d'oficialitzar la cancel·lació de la primera etapa de la Vuelta 2020 als Països Baixos, Unipublic, com a empresa organitzadora de la cursa, ha pres la determinació de no substituir les tres etapes inicials –programades a les regions neerlandeses d'Utrecht i Brabant del Nord– i començar directament al País Basc.

Així ho ha comunicat a la Unió Ciclista Internacional (UCI) amb l'objectiu que l'organisme responsable de la regulació de l'esport ciclista pugui treballar en la reorganització de tot el calendari amb la variant excepcional d'una Vuelta més curta que altres anys. Amb aquesta nova configuració, la 75a edició tindrà un total de 18 etapes. Per primera vegada des que Unipublic va agafar les regnes de la carrera el 1979, la Vuelta arrencarà al País Basc. Euskadi portava gairebé cinc dècades sense acollir una primera etapa de la cursa. El 1961 la Vuelta va començar a Sant Sebastià, amb una contrarellotge per equips amb sortida i meta a la ciutat de Sant Sebastià.

La Vuelta 2020 estava prevista entre el 14 d'agost i el 6 de setembre, amb sortida als Països Baixos. No obstant això, l'obligada reorganització del calendari ciclista per la crisi sanitària mundial provocada pel covid-19 ha obligat a fer un canvi de plans. Així, el Tour de França passa del juliol al setembre. El Giro d'Itàlia es programarà durant els primers dies d'octubre i just després serà el torn de la Vuelta a Espanya. Prioritzant les tres grans proves després de l'estiu, proves com la Volta a Catalunya, que enguany havia de celebrar la seva edició número 100, salten al pròxim any 2021.