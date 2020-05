La Lliga tanca un calendari per acabar el 19 de juliol i començar de nou el 12 de setembre

El calendari de la fase final de la Lliga de futbol ja té dates. Javier Tebas, el president de la Lliga, va superant obstacles en la seva croada per acabar la competició com sigui i salvar bona part d’un negoci que s’exposava a pèrdues milionàries si la competició no es podia finalitzar per culpa del covid-19. Així, la Lliga va pactar amb els clubs de Primera i de Segona, durant l’Assemblea General telemàtica de la Lliga, que la competició torni el cap de setmana del 13 de juny, per finalitzar el campionat el 19 de juliol. A més, la temporada 2020/21 començarà el pròxim 12 de setembre.

També aquest dijous la Premier League anglesa va anunciar la data oficial del seu retorn, el 17 de juny, amb els partits Manchester City-Arsenal i Aston Villa-Sheffield United. França, doncs, s’ha quedat com l’única gran lliga que ha donat la temporada per acabada. La Serie A italiana va anunciar que tornarà el 20 de juny i Alemanya fa setmanes que viu partits a porta tancada. D’altres, com la lliga russa, han anunciat el retorn el 21 de juny amb el 10% dels espectadors.

A Espanya inicialment s’havia parlat de la possibilitat de retallar la pròxima temporada, programant-hi menys jornades, però Tebas ha aprofitat que l’evolució del covid-19 és bona per tancar un retorn de la Lliga el pròxim setembre sense haver de sacrificar partits. Acabant la Lliga el 19 de juliol els clubs podrien fer vacances durant quatre setmanes, fins a mitjans d’agost, amb l’excepció dels equips que juguen competicions europees, ja que la Champions i l’Europa League s’acaben durant l’agost. Si el Barça arriba a la final de la Champions, prevista per al 28 d’agost, tindrà menys vacances, un punt que no agrada al principal sindicat de jugadors, l’AFE, tot i que entenen la complexitat del moment. El play-off d’ascens a Primera per als equips que acabin entre la tercera i la sisena posició a Segona es jugaria a inicis d’agost, amb la possible presència del Girona, un dels aspirants a l’ascens.