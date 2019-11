Massa ombres en un Espanyol que s'enfonsa al Wanda Metropolitano (3-1)

L’Espanyol ha tornat a comprovar com la Lliga segueix sent una competició dura, a vegades cruel, on cap rival regala res i on els errors es paguen molt cars. El Wanda Metropolitano (3-1) ha vist com l’Atlètic li ha plantejat un partit totalment contrari al que va viure dijous davant del Ludogorets. Poques facilitats i molta resistència per a un Espanyol que segueix sense trobar a la Lliga el camí que el porta a somriure a Europa. Tercera derrota consecutiva –la quarta en cinc partits amb Machín– per a un conjunt que segueix tenint molts problemes per generar perill als rivals i, encara més, per finalitzar les poques ocasions de què disposa. I que, per si fos poc, ha tingut la mala sort de veure com l'àrbitre li ha anul·lat el 2-2 a falta de cinc minuts pel final. La pròxima aturada per seleccions ha de suposar un gran punt d’inflexió, perquè si la revifada blanc-i-blava es demora gaire més en aquesta competició, potser ja serà massa tard.

Machín ha tornat a recuperar l’onze de la Lliga, però ho ha fet amb un matís significatiu, donant entrada a Javi López com a carriler esquerre. Un moviment tàctic pensat per defensar les internades de Trippier que ha deixat a la banqueta a Pedrosa, que ja havia estat suplent dijous, i a Dídac. Aquest últim ha entrat al primer temps per substituir un Naldo amb problemes a la cuixa esquerra. Entenent que al Wanda Metropolitano, almenys durant el tram inicial, hi patirien més que hi generarien, el tècnic ha apostat per aquesta proposta més conservadora. L’Espanyol ha viscut la primera mitja hora tancat a la seva meitat de camp a causa de la bona pressió de l’Atlètic, que ha provocat nombroses pèrdues dels blanc-i-blaus.

Els de Diego Simeone han generat força mal en transicions vertiginoses a un Espanyol que s’ha vist obligat a recular, perquè amb la pilota als peus no ha estat capaç de traslladar el partit al camp contrari. Morata, tot sol davant Diego López, ha perdonat el primer al quart d’hora de joc amb una vaselina que ha fregat el pal, i poc després ha estat Vitolo qui ha avisat. L’Espanyol s’ha fet un fart de treure centrades laterals per dalt i per baix. L’Atlètic ho ha intentat amb els laterals, que han acompanyat constantment Correa i Vitolo, dos atacants incisius que no han donat treva tampoc en la pressió. Tot i el patiment, els de Machín han fet pagar l’Atlètic amb la seva pròpia moneda. Primer, ha estat Wu Lei qui ha rematat ajustat al pal després de recollir un mal refús a la frontal. A cinc minuts del descans, Víctor Sánchez ha aprofitat un desajustament defensiu entre Koke i Thomas per pispar-los la pilota i cedir-la a un Darder que, sense pensar-s'ho dues vegades, s’ha tret un cacau creuat que ha superat Oblak. Primera diana del balear en aquesta Lliga en el que ha estat el primer xut de l’Espanyol entre pals.

Els blanc-i-blaus han castigat l’Atlètic amb la seva pròpia moneda, defensant a totes i sent molt efectius, al més pur estil Simeone. Però l’alegria els ha durat només cinc minuts. Al temps afegit, Morata ha recollit una passada llarga en posició dubtosa i l’ha centrat dins de l’àrea petita, on Correa l’ha rematat de cap sobre la línia de gol. El línia l’ha anul·lat en un primer moment, però després d’uns segons d’incertesa, el VAR l’ha acabat donant per vàlid. Un contratemps per l’equip de Machín, que després del descans ha canviat de banda els dos carrilers. Javi López cap a la dreta i Víctor Gómez, que havia estat dels més participatius en el primer temps, a l’esquerra. L’Espanyol, però, no ha deixat de patir. L’Atlètic ha sortit encara més elèctric i ha tornat a la càrrega, i a l’inici de la represa ha estat a punt de disposar d’un penal. El VAR ha delegat la decisió en Gil Manzano, que aquest cop ha decidit que hi havia falta prèvia de Felipe a David López, que posteriorment havia donat un cop de colze al brasiler.

El Wanda Metropolitano ha anat pujant de decibels a mesura que els homes de Simeone anaven empenyent un Espanyol sense resposta. La remuntada dels madrilenys no ha tardat en arribar: després d’alguns avisos de Correa, un autèntic maldecap per la defensa blanc-i-blava, ha estat Morata qui ha augmentat la seva ratxa fins als sis partits consecutius marcant. Amb el marcador en contra, a l’Espanyol li ha tocat moure fitxa. Machín ha donat entrada a Campuzano per un absent Wu Lei, però els espanyolistes han seguit sense trobar continuïtat en el joc. Un guió vàlid amb el 0-1, però que ha quedat obsolet amb el 2-1. Sense pràcticament associació per dins ni profunditat per fora, l’Espanyol ha resultat inofensiu i previsible contra un Atlètic que gairebé mai s’ha sentit exigit.

Davantera sense perill

Ferreyra amb prou feines ha estat capaç de rematar, desviat, una falta lateral. L’argentí ha tornat a passar desapercebut en un partit on l’Espanyol ha tornat a comprovar que té un greu problema a la davantera. Falta algú que sàpiga treure's els gols del no res. Ho va tenir amb Tamudo, Osvaldo, Sergio García, Gerard Moreno i Borja Iglesias, però de moment no ho està trobant en Ferreyra, que pràcticament no aporta res fora de l’àrea; en Calleri, ara lesionat, ni en un Campuzano que, tot i ser d’un perfil més similar als davanters mencionats, de moment no està sent la principal referència a la Lliga. L’Atlètic no s’ha relaxat i ha completat un segon temps sense concessions defensives a un Espanyol que, malgrat tot, ha estat a punt d’empatar en una acció a pilota aturada. Darder ha picat amb gran precisió una falta al segon pal que David López ha rematat al fons de la xarxa. L’àrbitre, però, ha anul·lat el gol per una possible falta prèvia de Bernardo sobre Correa. Una decisió controvertida que ha anat acompanyada per una altra bufetada als blanc-i-blaus: la sentència de Koke al temps afegit després d'una pèrdua de Víctor Gómez. L’Espanyol no aixeca cap en una Lliga on haurà de remar, i molt, si vol capgirar la distància que el separa de les posicions de la salvació.