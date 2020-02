De Tomás dona aire brindant la primera victòria a Cornellà-El Prat (1-0)

Nou mesos després, l’Espanyol ha tornat a brindar una victòria en Lliga (1-0) a la seva afició. Un solitari gol de cap de Raúl de Tomás ha servit per derrotar un resistent Mallorca que ha plantat cara fins al final. Somriu l’afició espanyolista, que ha tornat a patir de valent, i que ha necessitat 12 partits per veure la primera victòria del seu equip a l’estadi. I respira un conjunt, el d’Abelardo Fernández, que agafa aire escurçant distàncies amb un rival directe en la lluita per la permanència.

L’ambient de final que ha presentat Cornellà-El Prat, amb un imponent mosaic i la segona millor entrada de la temporada (32.084 espectadors), no ha espantat gens ni mica un Mallorca que, tot i arribar com el pitjor visitant de la Lliga, ha plantejat un partit de tu a tu a un Espanyol que no ha sabut dominar. Els blanc-i-blaus han sortit intensos, intentant guanyar des del primer minut totes les pilotes dividides, però ben aviat ha quedat clar que el partit seria dels atacants i no de les defenses. Per alguna cosa són els dos equips més golejats de la Lliga. El joc ha anat d’àrea a àrea, sense que els migcampistes tinguessin un pes gaire rellevant en la construcció. Embarba, que ha permutat constantment la seva posició amb Darder, ha sigut el principal generador de futbol d’un Espanyol que ha vist com el Mallorca li prenia el domini.

Els balears han trobat en Lago Júnior un autèntic dimoni vermell que ha explotat a la perfecció el principal punt feble de l’Espanyol, el seu lateral dret. Budimir ha estat a punt de rematar a gol una centrada seva. Ho ha impedit un providencial Cabrera, que ha mantingut amb vida l’Espanyol com Valjent ho ha fet minuts després pel Mallorca, desviant una centrada per la dreta que Raúl de Tomás esperava al cor de l’àrea amb el porter venut. L’estira-i-arronsa ha sigut la constant d’un primer temps amb més ocasions i arribades que no pas control. El que més ha dominat, curiosament, ha sigut el conjunt de Vicente Moreno, que ha sabut pispar la pilota a un Espanyol massa precipitat pels nervis i les ganes de verticalitzar el joc per arribar ràpid a porteria rival. Una altra internada de Lago Júnior ha acabat amb penal, però per fortuna pels interessos de l’Espanyol, el VAR ha corregit la decisió de Mateu Lahoz i ha determinat que calia xiular córner, ja que la pilota havia traspassat per molt poc la línia de fons, i retirar la groga que li havia mostrat a Roca. Després d’uns segons d’angoixa, l’RCDE Stadium ha tornat a respirar. Els nervis, però, no han desaparegut. Ho ha acusat un Espanyol que segueix veient-se perjudicat per la situació en la classificació i per la ratxa que acumula al seu estadi.

L’Espanyol no ha trobat el joc, però sí les ocasions. Un actiu Embarba, que s’ha fet un fart d’encarar i centrar, ho ha intentat des de diferents perfils, però sense èxit. També Calleri i De Tomás hi han dit la seva en una acció on Reina i un defensa han evitat el primer gol dels locals. El Mallorca, ben ordenat, ha sabut sobreviure al primer temps gràcies a un plantejament valent que ha mantingut a la represa. Conscients que la por els perjudicaria més que no pas beneficiaria, han sortit a atacar un Espanyol que, als pocs minuts de la segona part, s’ha tornat a encomanar a Diego López, que ha salvat dues ocasions consecutives de Lago Júnior i Sevilla.

De Tomás, un líder a base de gols

L’Espanyol, amb més cor que cap, ha mantingut la mateixa idea i ha trobat èxit en una gran internada per l’esquerra de Dídac. El lateral ha superat diversos rivals en una carrera d’obstacles i l’ha cedit a Darder, que de primeres ha enganxat una precisa centrada al cap de Raúl de Tomás. El madrileny, fidel a la seva cita amb el gol, no ha fallat i ha marcat per quart partit consecutiu a la Lliga. Cinc gols en totes les competicions d’un punta que aquesta setmana havia reivindicat la seva condició de líder. Ho defensa a les rodes de premsa i també sobre la gespa, on fins i tot en partits com aquest, on no ha tingut gaire participació, ha liderat el seu equip amb un nou gol clau.

Tot i necessitar un gol més per igualar el goal average particular amb els balears, quan s’ha vist per davant en el marcador, després d’anotar l’1-0 l’Espanyol ha tornat a recular, una pràctica que no li havia donat gaire bons resultats aquesta temporada. Quedava força temps per davant, però els blanc-i-blaus han cedit la iniciativa a un Mallorca que s’ha anat bolcant en atac. Si Abelardo ha intentat protegir-se amb Víctor Sánchez, Vicente Moreno ha posat sobre la gespa tot l’arsenal que tenia a la banqueta: Kubo i Cucho Hernández s’han afegit a Lago Júnior i Budimir per intentar forçar l’empat. Els blanc-i-blaus, conscients que ja havien deixat perdre nombrosos avantatges i que quedava massa temps, han procurat reduir l’angoixa defensant-se amb la pilota, traslladant les presses al Mallorca. Els balears han apurat les seves opcions, però s’han quedat a les portes de l’empat. Respira l’RCDE Stadium amb la primera victòria a casa de la temporada.