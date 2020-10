La pilota aturada torna el somriure a un eficaç Espanyol (2-0)

La pissarra de l’Espanyol comença a donar els seus fruits. Els blanc-i-blaus, que a Vallecas van quedar-se sense xutar entre els tres pals per primer cop aquest curs, s’han refet ràpid d’aquella derrota amb un clar triomf per 2-0 sobre un Mirandés al qual han castigat amb eficàcia. Els de Vicente Moreno n'han tingut prou amb dues faltes per deixar encarrilat un partit que han acabat sentenciant al segon temps.

Vicente Moreno ha introduït quatre canvis respecte al partit de diumenge passat –Embarba, Melendo, Óscar Gil i Pedrosa, les novetats–, però no ha sigut la mà del tècnic, sinó la d’un dels seus ajudants, la que ha permès inaugurar ben aviat el marcador. Tot just havien passat dos minuts quan l’Espanyol ha disposat d’una falta llunyana i una mica escorada al costat dret. Óscar Gil ha fet com si centrés, cosa que ha permès a Fran Mérida avançar uns metres. La defensa del Mirandés ha dubtat a l’hora de sortir a pressionar-lo, i el migcampista ha aprofitat l’avinentesa per treure el guant que porta a la bota esquerra i dirigir un espectacular xut llunyà enroscat a l’escaire de la porteria de Lizoain. Dani Pendín, responsable de les accions a pilota aturada del cos tècnic de l’Espanyol, no ha amagat la seva satisfacció des de la zona tècnica. L’estratègia que havia preparat ha sortit a les mil meravelles.

El gol no ha espantat en absolut el Mirandés, que lluny de tancar-se ha buscat les pessigolles a l’Espanyol en sortides ràpides per les bandes, on sovint aconseguien igualar en nombre els defenses espanyolistes. Tot i la insistència de Jirka i Iván Martín, els extrems del Mirandés, buscant l’esquena dels dos laterals blanc-i-blaus, les centrades visitants han mort al cor d’una àrea perfectament defensada per Cabrera i Calero. No és casualitat que, per sisè cop en set jornades, Diego López hagi tornat a deixar la porteria a zero. Aquesta vegada, això sí, no ha tingut gens de feina.

L’Espanyol ha alternat fases de domini, amb Mérida i Melendo com a directors d’orquestra, amb altres de replegament, deixant que el Mirandés avancés uns quants metres per poder sorprendre’l aprofitant els espais que deixava a la seva esquena. Però no ha estat en cap contracop, sinó en una nova falta, quan els blanc-i-blaus han deixat el partit vist per a sentència. Embarba ha xutat fort al pal i el seu rebot l’ha caçat un atent Puado, que ha aprofitat la lenta reacció de la defensa del Mirandés per empènyer a plaer la pilota al fons de la xarxa. Dos jugadors més que estrenen la seva faceta golejadora aquest curs per a un Espanyol que no va precisament mancat de recursos.

Perdonen el tercer

El 2-0 ha donat força tranquil·litat a un Espanyol que, gràcies a la seva solidaritat defensiva i, especialment, al domini de la pilota, ha sabut adormir el partit i no patir en absolut a la segona part malgrat la creixent pressió del Mirandés. La necessitat dels visitants, de fet, ha permès que l’Espanyol trobés més espais per córrer. Primer ho ha estat a punt d’aprofitar Jofre Carreras, que als dos minuts d’entrar ha perdonat un claríssim mà a mà davant Lizoain. Després ha sigut De Tomás qui ha recollit una passada llarga de Mérida i ha acabat firmant el tercer, encara que en fora de joc. Torna a somriure un Espanyol que seguirà líder després de demostrar que sap aixecar-se ràpid després de patir una derrota.