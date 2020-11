L’Espanyol es diverteix a La Rosaleda (0-3)

L’Espanyol comença a divertir-se en una categoria, la Segona Divisió, que vol abandonar per la via ràpida. A La Rosaleda (0-3), on cap equip havia guanyat i el Màlaga només havia encaixat un gol en quatre jornades, l’equip de Vicente Moreno va demostrar per què és el líder de la categoria. Els espanyolistes van castigar els andalusos amb el mateix correctiu que van aplicar-los aquest estiu en un partit de pretemporada on ja s’intuïen algunes de les qualitats d’aquest equip. Deu jornades després, l’Espanyol és un equip molt més complet que presumeix de solidesa i que està fent bons els pronòstics que el situen com el gran candidat al primer lloc. Encara és aviat, però, per caure en l’eufòria. Això tot just acaba de començar.

A La Rosaleda, els espanyolistes van tornar a demostrar que, si una cosa no els falta, és consistència. Haver encaixat un sol gol en deu jornades evidencia com de complicat és marcar un gol a un equip que comet molt pocs errors darrere. I que, quan els comet, sap com corregir-los a temps gràcies a l’extraordinària solidaritat defensiva que posen tots els seus jugadors. A cada amenaça hi respon amb fiabilitat. Igual que la vocació ofensiva, l’actitud defensiva és cosa de tots en un Espanyol a qui Vicente Moreno ha impregnat, en temps rècord, d’una solidesa admirable. No permetre al rival ni un xut net és el resultat d’un gran treball col·lectiu que comença per una pressió coordinada i efectiva. Moreno no deixa cap situació a l’atzar, i vol que el seu equip controli el màxim de registres possibles.

Com ja va passar contra el Mirandés i en altres partits, la sortida en tromba dels blanc-i-blaus va ser tota una declaració d’intencions: als 36 segons, Embarba ja trepitjava la línea de fons buscant un soci amb qui connectar dins de l’àrea. No li va sortir bé la passada de la mort, però pocs minuts després va obrir la llauna amb una fuetada creuada des de fora de l’àrea. Una jugada de gran mèrit de l’Espanyol, que va atreure el Màlaga en camp propi i va castigar-lo amb una pilotada llarga de Cabrera pentinada per De Tomás i resolta a l’espai per Puado i Embarba.

Connexió madrilenya

Els andalusos van intentar ferir l’Espanyol mantenint una pressió elevada, però més enllà d’alguna pèrdua puntual en la zona de construcció, els espanyolistes no van patir en absolut. Pacient en camp propi i vertiginós en camp rival, el conjunt espanyolista va sacsejar un Màlaga que va seguir pagant cars els espais que deixava a l’esquena de la seva defensa. Permetre córrer jugadors com Embarba, Puado o De Tomás és un risc massa agosarat. A l’inici de la represa, l’Espanyol en va tenir prou amb dues dianes en quatre minuts per deixar el partit vist per a sentència. El segon gol va néixer d’una altra pilota llarga, aquest cop de Diego López, que entre Embarba i De Tomás van encarregar-se de transformar en el 0-2. El tercer gol va tenir els mateixos protagonistes, dos socis en atac que van fer-se amics a Vallecas i que l’Espanyol té la sort de gaudir a Segona. Amb ells, buscar l'ascens és més fàcil.