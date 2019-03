Una dècada sense sostre

“Messi és imparable. He tingut la sort de veure’l un any entrenant-se i jugant i us aconsello que en disfruteu els que sou del Barça i el teniu, perquè quan no hi sigui es notarà. És un jugador molt diferent”, va deixar anar l’entrenador de l’Espanyol, Joan Francesc Ferrer Rubi,després de la derrota del seu equip al derbi de dissabte. Contra l’Espanyol, l’astre argentí va desencallar el partit, va rubricar la victòria i, en el desè triomf consecutiu en un derbi de Lliga al Camp Nou, el capità blaugrana va certificar la seva desena temporada seguida superant el sostre dels 40 gols per curs. Messi és el principal patrimoni actiu del Barça i l’argument cabdal del relat d’un club fiat absolutament a l’excel·lència de tenir a les seves files un jugador que acapara elogis allà on va quan porta la samarreta blaugrana.

Abans de l’aturada de seleccions, en què Messi, nou mesos després, va decidir tornar a jugar amb l’Argentina, un equip sumit en una depressió difícil de curar, l’astre argentí va ser ovacionat al Benito Villamarín després d’exhibir-se contra el Betis amb un hat trick. “M’ha agradat molt la resposta de la nostra afició, valorant un jugador que avui ens ha tocat patir però que normalment ens fa gaudir del futbol”, va afirmar l’entrenador de l’equip andalús, Quique Setién, després del partit. “No he vist cap jugador com Messi en tota la història. Porta deu anys al màxim nivell. És un luxe”, va afegir Setién, rendit al de Rosario.

És evident que el futbol de Messi no s’explica només pels seus gols, però la seva evolució per tota la zona d’atac gairebé sempre ha anat lligada a unes xifres golejadores d’escàndol. Amb 31 dianes a la Lliga, 2 a la Copa i 8 a la Champions aquesta temporada, el capità del Barça va encaminat a la consecució de la seva sisena Bota d’Or i del seu sisè trofeu Pitxitxi (malgrat que el diari Marca, encarregat d’atorgar el guardó, compti com a gol en pròpia porta de Víctor Sánchez la diana de falta de dissabte).

Deu temporades seguides superant els 40 gols en totes les competicions i 8 de consecutives superant els 30 a la Lliga. Messi va sumar 47 gols el curs 2009-10 (l’anterior es va quedar amb 38) i, des de llavors, no ha baixat dels 41 (2013-14 i 2015-16). La seva millor temporada pel que fa a registres golejadors va ser la 2011-12, amb 73 gols: 50 a la Lliga (rècord absolut), 3 a la Copa, 14 a la Lliga de Campions, 2 al Mundial de Clubs, 1 a la Supercopa d’Europa i 3 a la Supercopa espanyola.

A una falta del seu millor registre

Tant aquesta temporada com l’anterior, Messi està augmentant el seu encert golejador en els llançaments de falta. En els seus dos últims partits amb el Barça, l’astre argentí ha marcat a pilota aturada. Contra el Betis va obrir la llauna amb una falta que va fregar l’escaire de la porteria de Pau López, i contra l’Espanyol va desencallar el marcador inventant-se un llançament a l’estil Panenka. “No en tenia ni idea que Messi xutaria la falta així. M’encantaria dir que tot això està pensat i planificat durant la setmana, però no seria veritat... No m’ha fet ni cas i ha fet gol”, va dir de broma Ernesto Valverde després del derbi.

Messi li ha marcat sis gols de falta directa en tota la seva carrera a l’Espanyol -el rival que ha batut més cops d’aquesta manera-, tres dels quals aquest mateix curs. Dos en el duel de la primera volta a l’RCDE Stadium i el de dissabte al Camp Nou. Sis també és el nombre de gols de falta directa que acumula aquesta temporada en totes les competicions: Alabès, PSV, Espanyol i Betis han sigut les seves víctimes. Messi està a un gol de llançament de falta directa d’igualar la seva millor temporada en aquest registre, que va ser, precisament, el curs passat, en què en va marcar 7 d’un total de 72 intents. Enguany acumula 49 intents. “Quan el Leo es disposa a xutar una falta es genera nerviosisme en els rivals. Alguns miren de tirar-se a terra, d’altres van cap enrere... Però els llançaments li surten bé i esperem que això continuï així per a nosaltres”, valorava Valverde dissabte. “He cridat el mal temps, amb el meu equip. Els he dit que preferia un gol de falta a un gol d’aquells en què se’ns fiquen fins la cuina, per dins, de vaselina, de coses d’aquestes...”, va lamentar Rubi.

Un cop més, el cap de setmana de Lliga es tanca amb una pregunta que plana pel cap de tots aquells que estimen el futbol: quin sostre té Messi? De moment, sembla que no en té. Almenys quan porta la samarreta del Barça, perquè, en una setmana en què el capità blaugrana va esclatar públicament per les crítiques que rep quan juga amb la selecció Argentina, va tornar a obrir els braços en gest de celebració i a besar-se l’escut al Camp Nou.