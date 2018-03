L’Espanyol torna a topar amb la mateixa pedra (1-1)

L’Espanyol segueix caient en la mateixa pedra. En una altra jornada que semblava propícia per recuperar la regularitat i donar un salt a la classificació, els blanc-i-blaus han acabat empatant en l’afegit contra un Llevant moribund i necessitat a qui havien revifat per moments (1-1). Poc importava que els granota portessin des del 19 de novembre sense guanyar -a casa, no ho feien des del 21 de setembre-, que haguessin sumat dos dels últims 27 punts o que acumulessin 21 jornades sense conèixer el triomf. Els locals necessitaven una aspirina per allunyar el descens i treure’s part del mal de cap que patien, i l’Espanyol ha tingut pietat i ha estat a punt de pagar-ho molt car. Només el gol final de Baptistao al minut 91 ha acabat salvant un punt que els allunya una mica més del descens i que pot condemnar a Juan Ramón López Muñiz.

Res els ha sortit bé als blanc-i-blaus, que han anat de més a menys en un partit on han tingut més estona la pilota, i on han arribat a realitzar més de 30 centrades a l’àrea. Però la ineficàcia ofensiva en partits on li toca assumir la iniciativa ha tornat a condemnar l’Espanyol una jornada més. Per començar, els espanyolistes han perdut a Sergio García, que havia de ser titular, però ha hagut de plegar a l’escalfament en notar unes molèsties a l’adductor dret. Això ha comportat que Baptistao entrés a l’onze i Melendo, a la llista. Poc abans del descans han perdut un segon efectiu, Diego López, que ha estat substituït per una dura topada amb Sadiku. El porter gallec ha estat traslladat a l’Hospital de la Fe de València acompanyat pel cap dels serveis mèdics del club, Manolo González, i segons el club pateix un traumatisme cranial amb pèrdues de consciència, però està fora de perill i només estarà ingressat unes hores en observació. No seria l’últim problema: en acabar el partit, els metges de l’equip s’han hagut d’endur a Carlos Sánchez, que s’ha desplomat marejat per la mort de Davide Astori, capità de la Fiorentina, on jugava fins aquest gener.

Tot i aquests problemes, l’Espanyol ha resistit en un partit on ha fet mèrits per guanyar, però on ha acabat tornant a salvar un punt amb agonia. Amb una alineació amb Granero per Carlos Sánchez, que també tenia molèsties musculars, l’Espanyol ha sortit disposat a portar el domini, trepitjant força estona terreny rival contra un Llevant poruc que esperava a que els visitants cometessin alguna pèrdua per poder sortir. Amb Piatti i Granero centrant constantment la seva posició i cedint les bandes als laterals, Aarón i Navarro, l’Espanyol s’ha fet un fart de centrar pilotes des de totes les posicions possibles, però mai aconseguia rematar amb claredat. El Llevant, nerviós en defensa, no parava de perdre pilotes i concedir escenaris on l’Espanyol podia fer mal. Però els homes de Quique Sánchez Flores, altra vegada inofensius, han estat incapaços de proposar quelcom diferent a un abús de centrades sovint fàcilment defensables pels locals.

D'un penal dubtós a l'empat en l'afegit

El conjunt granota patia molt per generar futbol, però quan ho feia arribava amb cert perill. Pazzini ha disposat de dos avisos perillosos, el primer blocat per Diego, el segon al lateral de la xarxa. El gallec, estabornit, no ha acabat la primera meitat, i ha estat retirat en llitera enmig de la preocupació dels seus companys. El seu relleu, Pau López, poc ha pogut fer quan a la represa, Navarro ha comès un absurd penal sobre Cabaco, a qui ha agafat una bona estona de la samarreta fins que ha caigut dins de l’àrea quan la pilota ja havia superat la seva posició. El penal no s’hauria d’haver xiulat, ja que el defensa havia iniciat la jugada en fora de joc. Morales ha superat el porter gironí amb un xut ras a la dreta, fent inútil la seva estirada.

Del no res, el Llevant n’havia extret un gol. I després d’això, l’Espanyol pràcticament no ha sabut generar futbol. Seguia movent la pilota amb paciència, però les constants interrupcions del Llevant impedien res més que pèrdues de temps. Només al tram final l’equip ha tornat a reaccionar. Amb un Llevant tremolós, Moreno ha xutat a l’aire una passada de la mort de Navarro a cinc minuts pel final. El lateral podria haver estat expulsat poc abans per una falta sobre Boateng, però li han perdonat la segona groga. I, en el primer minut del temps afegit, una bona acció individual de Jurado per la banda esquerra, resseguint la línia de l’àrea, l’ha finalitzat, completament sol, Baptistao. L’Espanyol s’emporta un punt altre com valuós, veient com s’ha desenvolupat el partit, però que no fa més que confirmar que l’únic objectiu d’aquest curs és la salvació.