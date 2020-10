L'esport no professional d'àmbit català es torna a aturar pel coronavirus

Segons ha anunciat la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), aquest cap de setmana s’aturaran totes les competicions esportives d’àmbit català. Així ho confirmarà demà el PROCICAT com a mesura dins les restriccions que prepara el govern català per contenir els brots de coronavirus dels darrers dies. Les mesures entrarien en vigor abans del cap de setmana, però les federacions catalanes ja assumeixen el seu compromís de reduir les competicions per contribuir a aturar la mobilitat durant els dos pròxims caps de setmana a tot Catalunya.

La decisió, que no afecta l'esport professional o a les competicions d'àmbit estatal i internacional, l'haurà de validar un jutge. En tot cas, aquestes noves restriccions no afectarien als entrenaments ni als usuaris de les instal·lacions esportives ni dels gimnasos.

⚠️L'esport català aturarà 15 dies les competicions per ajudar a contenir els brots del coronavirus



Els entrenaments se seguiran fent amb normalitat



Gimnasos i instal·lacions segueixen la seva activitat



Tota la info👇 https://t.co/51PRQE1OOL

— Unió de Federacions #TornaAlTeuClub (@UFECcat) October 13, 2020

Això sí, implicaria posposar competicions federades, escolars o privades de qualsevol categoria en l’àmbit català. Aquestes competicions s’hauran de recol·locar al calendari. En una reunió de la UFEC i totes les federacions esportives catalanes amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, el màxim responsable institucional de l'esport a Catalunya ha valorat que part de l'empitjorament de les dades de contagis es produeix "perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa molt el risc”.

Les federacions rebutgen una aturada més llarga

Per la seva part, el president de la UFEC, Gerard Esteva, ha assegurat que, malgrat viure amb "resignació" una nova aturada de l'esport no professional català, són "conscients de la situació". Les federacions esportives catalanes demanen que l’aturada sigui només de dos caps de setmana, tal com s’ha plantejat, i que després es pugui retornar a l’activitat. "Si en 15 dies no ha millorat la corba [de contagis], hauríem de poder obrir la competició federativa. Demanem que, si no és el cas, que es pugui exceptuar la pràctica esportiva federada per garantir la normalitat esportiva al país”, ha assegurat Esteva.

El president de la UFEC també ha volgut recordar que, tot i que hi ha hagut casos en el món de l'esport, treballen aplicant "tots els protocols requerits" i que han garantit les mesures de traçabilitat en el cas de contagis". "L'esport no és el problema", ha sentenciat Esteva.