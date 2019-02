L’estadi on cal ser més valent que mai

El resultat del partit d’anada facilita les coses: el Barça haurà de sortir a guanyar al Santiago Bernabéu, a fer gols. Al Bernabéu cal ser valent, més que mai. És l’escenari on tothom t’està mirant, on molts equips s’han fet petits, intimidats, espantats. Però el Barça no. Cal destacar el mèrit del que ha aconseguit el Barça aquests darrers anys, visitant una vegada i una altra el Bernabéu i guanyant-hi una vegada i una altra. Algunes de les pàgines més glorioses d’aquest club s’han escrit en un estadi on, no fa tant, s’hi guanyava molt de tant en tant. Però en els darrers anys s’hi ha escrit un relat que abraça el somriure de Ronaldinho, la clarividència de Xavi girant sobre ell mateix, els cops al pit d’Eto’o i l’elegància d’Iniesta. Els saltirons de Guardiola, la ràbia per dins de Vilanova i la ràbia que no es quedava a dins de Luis Enrique. Les curses de Piqué per fer gols, la carrera sense fi de Sergi Roberto al minut 90 i les aturades de Valdés o Ter Stegen. Al Bernabéu només hi guanyen els millors.

I ara el destí ofereix una oportunitat per ballar dos cops en pocs dies a l’estadi d’un Madrid més necessitat que no el Barça. L’equip de Solari no ha jugat bé, darrerament, i ha fet equilibris per justificar les seves queixes al VAR, arribant a afirmar que no parla dels àrbitres, tot i que no fa tant només parlava dels àrbitres. Però el Madrid sap crear relats que es compren amb facilitat fora del Bernabéu. Ja fa anys va convertir una Copa del Rei en un títol que va ser celebrat com si fos una Champions, amb rua i Sergio Ramos perdent la Copa. Un títol que va provocar eufòria al Bernabéu, ja que servia per derrotar un Barça guanyador. Aquesta semifinal s’hi assembla. El Madrid, en espera de com avança a Europa sense Cristiano, podria salvar la temporada derrotant els homes de Valverde i guanyant la Copa. L’escenari, doncs, és ideal per escriure el relat de la temporada, sense deixar que l’escrigui Florentino.

Aquest Barça polièdric ens ha enamorat en alguns partits, preocupat en d’altres i desorientat oferint dues cares diferents el mateix dia. Però des de la famosa desfeta de Roma, de moment, no falla els dies importants. El Bernabéu és el dia per ser valent, per sortir a manar, a guanyar, a agradar. És el dia perquè Messi estigui acompanyat de qui més mèrits ha fet per jugar. De Dembélé, per exemple. I, si cal, de joves de la casa que s’hi han esforçat més que d’altres, més cars.