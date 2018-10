La força d’un desafiament

L’estadi olímpic és ple a vessar. A la foto, dos homes negres amb el puny alçat, guants negres i el cap cot mentre sona l’himne del seu país. És el moment just en què Tommie Smith i John Carlos entren a la història. Damunt del podi dels 200 metres de Mèxic 68, els dos atletes fan el gest dels Panteres Negres com a protesta per les desigualtats racials als Estats Units. Amb aquesta foto, ells desafien tot el racisme de la humanitat i es converteixen en una icona del segle XX. Això és el que va passar i així és la foto que els dos atletes ens van regalar. L’endemà la imatge va sortir a totes les portades del món i avui, 50 anys més tard, ho torna a fer. Aquesta és la seva força.

Smith i Carlos sabien que el seu gest impactaria, van intuir el poder de la imatge i van compondre’n una d’universal que tots voldríem haver captat i de la qual tots voldríem haver format part. La instantània ha perdurat i ha inspirat altres atletes 50 anys més tard. Un símptoma que és una icona d’un futur que arriba a poc a poc.