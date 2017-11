El Barça B vol posar fi a la ratxa d'empats contra un Osca a l'alça

El Barça B afronta dissabte la visita de l'Osca (19.30 h, GOL TV), segon classificat amb els mateixos punts que el líder, en un partit en què els locals buscaran posar fi a una ratxa de quatre empats consecutius.

L'última victòria del filial blaugrana es remunta a la jornada 10 contra el Llorca al Miniestadi, on el conjunt de Gerard López va sumar els tres punts per última vegada, cosa que no s'ha repetit contra l'Osasuna (2-2), el Sevilla Atlètic (1-1), el Nàstic (0-0) i el Cultural Lleonesa (1-1).

En aquests quatre empats consecutius, els barcelonistes han sigut incapaços de mantenir un nivell estable durant els 90 minuts, i la irregularitat en el seu joc s'ha convertit en el principal problema del conjunt blaugrana que, situat en la zona mitjana de la classificació, vol fer un pas endavant per allunyar-se del fantasma del descens, situat a quatre punts.

Gerard López no podrà comptar amb el Choco Lozano, convocat amb la selecció hondurenya per disputar la repesca del Mundial contra Austràlia. En canvi, sí que estaran a disposició del tècnic del filial Carles Aleñá i José Arnáiz, autors de nou dels setze gols del Barça B en aquest inici de temporada.



Per la seva banda, l'Osca intentarà aconseguir una victòria que els mantingui a la zona d'ascens directe, gràcies a la bona ratxa de joc i de resultats que viu. El conjunt aragonès no perd des de la cinquena jornada, quan va caure en la seva visita a l'estadi del Cultural Lleonesa (3-2). Des d'aquella derrota l'equip entrenat per Rubi ha encadenat vuit jornades sense perdre, amb un balanç de cinc victòries i tres empats.

L'únic contratemps que té Rubi és la baixa per lesió de l'extrem esquerre Álvaro Vadillo, que pateix una lesió muscular als isquiotibials i que el mantindrà apartat dels terrenys de joc durant les pròximes cinc setmanes.