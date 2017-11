El Nàstic, obligat a guanyar a Pamplona si vol allunyar-se de la zona baixa

El Nàstic visita aquest divendres (21.00 h, GOL) l'estadi d'El Sadar amb la difícil missió de derrotar l'Osasuna i, així, allunyar-se de la zona baixa de la classificació, en la qual està instal·lat des de l'inici de la temporada.

L'última derrota dels tarragonins al Nou Estadi davant del Llorca (0-2) va evidenciar els problemes d'un equip que mostra dues cares totalment diferents quan juga com a local i quan ho fa com a visitant. El conjunt grana ha perdut els tres últims partits jugats al seu estadi, mentre que a domicili ha guanyat en tres de les quatre últimes ocasions.

La visita a Pamplona, de totes maneres, arriba en un mal moment per als de Rodri, que hauran de realitzar la gesta sense els seus dos pilars fonamentals: Sergio Tejera, amb un esquinç al lligament interior del genoll esquerre, i Ike Uche, que segueix recuperant-se d'una lesió al recte femoral de la cama esquerra.

Un dels principals dubtes del tècnic grana és la presència del davanter Juan Delgado, que s'ha entrenat al marge per precaució i l'evolució del qual s'espera en les pròximes hores per saber si estarà preparat per saltar a la gespa d'El Sadar.

Davant dels tarragonins, l'Osasuna té l'obligació de reaccionar i sortir de la ratxa negativa de joc i resultats, després que ha aconseguit una sola victòria en les 7 últimes jornades, fet que l'ha portat a baixar fins a la cinquena posició de la Lliga 1/2/3 a quatre punts de l'ascens directe.



Els navarresos afronten la visita del Nàstic amb la baixa d'Oier Sanjurjo, lesionat durant l'últim partit a Lugo i sancionat per acumulació de targetes grogues, que serà substituït per Unai García al centre de la defensa.