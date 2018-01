El Nàstic viatja a Pamplona per disputar el polèmic partit de la nevada

El Nàstic de Tarragona es posarà al dia de la Segona Divisió en disputar aquest dijous (19 h, LaLiga 123 TV) a El Sadar el partit ajornat l'1 de desembre per culpa de la neu. Es tracta d'un retrobament entre navarresos i catalans després de 49 dies, període que no ha estat absent de polèmica.

Tant el Comitè de Competició com el d'Apel·lació van desestimar la petició de l'Osasuna de donar-los el partit per guanyat per suposada "incompareixença" del Nàstic l'endemà de la suspensió del duel corresponent a la dissetena jornada de Lliga. Gairebé dos mesos després la situació actual és molt diferent, ja que els dos equips s'han reforçat en el mercat d'hivern i es troben en una trajectòria de resultats més bona.

El conjunt tarragoní afronta la tercera sortida de forma consecutiva amb una gran autoestima després d'aconseguir quatre punts dels últims sis en joc. Les noves incorporacions han donat aire fresc a un equip que s'ha posat les piles després d'una primera volta irregular.

Amb les baixes segures de Sergio Tejera, Mohammed Djetei, César Arzo i Stephane Emaná, i el dubte del davanter nigerià Ike Uche, el tècnic del Nàstic, Rodri, podrà comptar amb la participació d'Omar Perdomo i Jean Luc, recuperats ja de les seves lesions.

Per la seva banda, l'Osasuna, que suma tres victòries consecutives i es pot situar a quatre i cinc punts dels dos primers llocs d'ascens directe, disposa de tota la plantilla per al partit, inclòs l'últim reforç, Borja Lasso, que no va poder jugar aquest diumenge a Sevilla. A més a més, l 'entrenador del conjunt navarrès, Diego Martínez, recupera Fran Mérida després que el jugador hagi complert un partit de sanció.