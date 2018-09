L'AFE no descarta fer vaga per protestar contra el Girona-Barça de Miami i demana més informació

El president de la Lliga, Javier Tebas, i David Aganzo, el president de l'Associació Espanyola de Futbolistes (AFE), s'han reunit durant una hora i mitja aquest dijous a la seu de l'AFE per mirar d'arribar a un acord sobre la disputa del Girona-Barça del pròxim 26 de gener a Miami. "Hem parlat sobre el control econòmic i sobre els Estats Units. No considerem que tinguem la informació adequada i [Tebas] s'ha compromès que, en 12 hores, ens donarà la informació que sol·licitem", ha explicat Aganzo, que no ha descartat que els futbolistes puguin convocar una vaga fins que "la informació no sigui l'adequada que els jugadors han de tenir".

"Amb la informació que tenim ara els futbolistes no poden anar als Estats Units. Falta informació, a nivell econòmic, de salut, els horaris de les concentracions... Els jugadors són éssers humans, volem veure si les condicions són les adequades", ha afegit el president del sindicat de futbolistes, que ha conclòs que, ara, "hi ha un 20% de possibilitats" que el partit es jugui a Miami. Un percentatge que xoca amb el que ha afirmat, per la seva banda, Javier Tebas. El màxim dirigent de la Lliga i el principal precursor que el Girona-Barça es jugui a Miami ha afirmat que "hi ha un 90% de possibilitats" que el partit s'acabi jugant als Estats Units. "No hi ha cap motiu perquè anul·lem el partit, ni per part de la Federació Espanyola de Futbol ni de la UEFA i la Concacaf [federació a la qual pertany el futbol als Estats Units]. La FIFA no hi té res a dir".

Tebas ha afirmat que aquest dijous a la tarda mateix l'AFE els enviarà un text amb més sol·licitud d'informació i que, demà divendres, els hi respondran tot: "Ens hem compromès que tot el que sol·licitin ho tingui demà al matí". D'altra banda, el president de la Lliga ha explicat que el seu homòleg a la RFEF, Luis Rubiales, encara no ha contestat la petició d'una reunió entre la Lliga i la Federació Espanyola. "Les coses no es poden negar així com així", ha afirmat Tebas. Els serveis jurídics de la RFEF estan estudiant la proposta de la Lliga de dur el Girona-Barça a Miami. Embolica que fa fort.