L'AFE llança una bateria de recomanacions per al retorn a la competició de futbol

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va fer aquest dissabte una sèrie de recomanacions per al retorn a la competició si aquesta es reprèn, entre les que inclou per als jugadors un període de readaptació i preparació física de 15 o 20 dies i diverses mesures per protegir la salut dels integrants de les plantilles. El document, elaborat pel sindicat dels futbolistes en col·laboració amb professionals sanitaris, preparadors físics i personal mèdic especialitzat, té com a objectiu crear unes pautes per preservar la seguretat en la volta a l'activitat després de la fi de l'estat d'alarma pel coronavirus.

Segons l'AFE, la competició s'haurà d'iniciar "quan ho estableixin les autoritats sanitàries" i s'aixequin les restriccions que permetin "legalment" el desplaçament als llocs d'entrenament. Quan es pugui tornar a la normalitat, l'associació presidida per David Aganzo proposa "un temps mínim de readaptació i preparació física col·lectiva" abans de reiniciar la competició per minimitzar el risc de lesions que "hauria de ser d'entre 15 a 20 dies aproximadament" . També recomana que un cop conclogui el confinament i abans de reprendre les concentracions i la competició, els futbolistes hauran de completar un reconeixement mèdic "que contempli proves de covid-19". A més, convida a fer proves d'esforç, un ecocardiograma, una espiometria i controls de temperatura abans d'iniciar els entrenaments.

"En cas que un jugador doni positiu al test, s'ha d'activar el protocol i les mesures establertes per les autoritats sanitàries i governamentals", assenyala el sindicat en un comunicat. "Per tal d'evitar possibles contagis, es recomana prohibir l'entrada a les instal·lacions esportives a tota persona no autoritzada i aliena a l'equip, així com es desaconsella la ingesta de qualsevol aliment, beguda o suplements al vestidor, aliena al que estableix el club o els serveis mèdics", afegeix.

A més, l'AFE recomana als jugadors evitar la signatura d'autògrafs, fotografies i entrevistes presencials "per minimitzar el risc de contagi", i assenyala que serà obligatori per als clubs comptar amb una empresa especialitzada en desinfecció així com amb provisions de material de protecció individual. En relació amb els tractaments de fisioteràpia, el sindicat indica que, de ser necessaris, s'han de dur a terme sempre amb les exigides mesures de seguretat que estableixen les autoritats sanitàries. "Respecte al calendari de competició tal com sempre ha defensat aquest sindicat, és fonamental que els futbolistes disposin de al menys 72 hores des de la disputa de l'últim partit. Tant AFE com FIFPRO, el sindicat mundial de futbolistes, consideren prioritari respectar aquests terminis per vetllar per la salut, seguretat i integritat del futbolista", subratlla.

Finalment, recorda que el passat 9 de març l'AFE va ser la primera institució que va sol·licitar la suspensió de la competició i manifesta que ara insta les autoritats a que prenguin les mesures necessàries de coordinació "i suficients garanties" per evitar "el caos" en la tornada als entrenaments i la competició, "i la possible aturada immediata" de la mateixa en el cas de nous positius.