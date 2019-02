Éric Abidal: "El Barça és favorit a la Lliga de Campions"

Éric Abidal s’ha mostrat optimista abans que el Barça torni a la Champions League aquest dimarts. En declaracions als mitjans oficials del club, Abidal ha afirmat que el club blaugrana és un ferm aspirant a guanyar el títol l'1 de juny al Wanda Metropolitano: "El Barça és favorit a la Champions i, sobretot, en aquests dos partits [contra l’Olympique de Lió]", tot i que ha volgut ser prudent: "En futbol mai se sap, però sempre tenim confiança en nosaltres".

Segons el secretari tècnic blaugrana, l’objectiu del club és guanyar la Lliga de Campions aquesta temporada. Per fer-ho, sap que caldrà estar atent en el duel més pròxim contra el conjunt francès: "Ja sabem el que és la Champions. Cal anar a Lió amb la mateixa mentalitat i determinació de sempre per fer un bon partit i guanyar", ha valorat Abidal, que ha fet incís en la concentració: "Són partits on el detall compta molt. No només a nivell d’intensitat, sinó també a nivell tècnic i tàctic". La recepta d’Abidal de cara al partit que enfrontarà demà francesos i catalans és clara: "Cal mantenir la calma, la possessió de la pilota i fer el nostre joc".

El francès també ha volgut ressaltar la història del pròxim rival del Barça: "És el club més potent de França a nivell de formació de jugadors. A l’alineació titular de l’Olympique veurem molts jugadors que han sortit de la pedrera. Sempre ha sigut així". La clau de tot plegat, segons Abidal, és la filosofia del club i del seu president, Jean-Michel Aulas: "L’objectiu de l’Olympique de Lió és tornar a ser un dels grans d’Europa. El president és una persona molt intel·ligent que sempre ha tingut un pla". "És un projecte diferent del del PSG. Fa anys ho guanyava tot a França i després d’una baixada del seu nivell ara hi està tornant amb aquests jugadors", ha afegit el secretari tècnic blaugrana.