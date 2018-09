Agüero renova amb el Manchester City fins al 2021

El davanter argentí Sergio Agüero ha renovat un any el seu contracte amb el Manchester City i, per tant, queda lligat al club anglès fins al 2021.

Agüero, de 30 anys, va signar pel City el 2011 procedent de l'Atlètic de Madrid per una quantitat pròxima als 40 milions d'euros. Des de llavors, l'argentí s'ha convertit en el màxim golejador en la història del City, amb 204 gols en 299 partits.

"Estic molt content per haver signat aquesta renovació. La meva idea era estar aquí durant deu anys. Ja n'he complert 7 i quan el meu contracte acabi hauré arribat a la dècada. Espero que passi, és la raó principal per la qual he signat", ha assegurat Agüero als mitjans oficials del club britànic.

El director esportiu del City, Txiki Begiristain, ha afirmat que són "molt afortunats" de tenir "un dels millors davanters del món" durant tants anys al club.