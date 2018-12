El Barça, l'Espanyol i el Girona esperen rival a la Copa del Rei

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) celebrarà aquest dijous per primera vegada el que han anomenat com un 'supersorteig' d'aparellaments dels vuitens de final de la Copa del Rei, la Copa RFEF i els quarts de la Copa de la Reina. L'acte tindrà lloc a partir de les 16 hores a la seu de la Ciutat del Futbol de Las Rozas. De les tres competicions, la Copa del Rei és la que suscita més atenció. Entraran al bombo quinze equips de Primera Divisió i l'únic supervivent de Segona, l'Sporting de Gijón, que va eliminar l'Eibar a la fase anterior.

Serà un sorteig pur i l'ordre de camps serà el mateix de l'extracció de les boles. L'únic apunt és que l'Sporting, per la seva condició d'equip de categoria més baixa, jugarà el primer partit a casa, a El Molinón, i la tornada a camp rival. Per tant, es podrien produir aparellaments com un clàssic; un derbi com un Reial Madrid - Atlètic de Madrid, un Sevilla-Betis, un València-Llevant, un Athletic - Reial Societat, un Barça-Girona, un Barça-Espanyol o un Espanyol-Girona. Els blaugranes esperen una eliminatòria relaxada, allunyada de components emotius i tensions de duels històrics.

L'equip de Rubi vol evitar el Barça i somiar amb una Copa del Rei de gran recorregut. La remuntada contra el Cadis va revifar un somni que es va truncar a terres andaluses. El Girona, d'altra banda, s'estrenarà en aquesta fase del torneig del KO. L'allau de lesions fa complicades les opcions al títol, però el tècnic Eusebio va comentar dies enrere que la seva idea era centrar-se en cada partit. L'anada dels vuitens es jugarà els dies 8, 9 i 10 de gener i la tornada el 15, 16 i 17 del mateix mes. D'altra banda, a la Copa de la Reina no podran coincidir els dos equips que van participar a la Lliga de Campions, l'Atlètic de Madrid i el Barcelona, que se separaran a banda i banda del quadre d'eliminatòries.

En el cas d'aquest torneig el partit de quarts de final es jugarà al camp de l'equip que hagi jugat els vuitens fora de casa. Si els dos equips escollits per sorteig han disputat partit a casa o lluny del seu estadi, se seguirà l'ordre d'extracció de les boles, de manera que el local serà el conjunt que hagi sortit primer. El sorteig dels vuitens de la Copa RFEF estarà condicionat, fins on sigui possible, per criteris de proximitat geogràfica per abaratir els costos. El Llagostera-Costa Brava i el Cornellà seran els representants del futbol català.