El Barça B vol començar la segona volta amb els tres punts

El Barça B rep aquest dissabte la visita del Valladolid al Miniestadi (16.00 hores, LaLiga TV) amb l'objectiu d'iniciar amb bon peu la segona volta i sortir, d'aquesta forma, de les posicions de descens de la Lliga 123. L'equip dirigit per Gerard López, dinovè classificat, necessita sumar els tres punts davant l'únic rival que ha batut a domicili aquesta temporada (primera jornada, 1-2). Des d'aleshores, els blaugranes han jugat deu partits lluny de Barcelona amb un balanç de quatre derrotes i sis empats.

En l'últim desplaçament, el filial culer va sumar un punt davant el Saragossa (1-1) gràcies a un gol d'Abel Ruiz. El jugador format en les categories inferiors està cridat a tenir més oportunitats en les alineacions de Gerard López, després que en les primeres setmanes del 2018 el davanter Jose Arnaiz hagi entrat en la dinàmica d'entrenaments del primer equip.

Tot i això, l'exdavanter del Valladolid, que dijous va jugar uns minuts en el partit de la Copa del Rei del primer equip contra el Celta de Vigo, entrarà segurament en la convocatòria. No estaran, en canvi, el migcampista Carles Aleñá, sancionat, i el davanter Marc Cardona, que pateix una bursitis en el psoes ilíac dret. És dubte el nouvingut Christian Rivera, cedit de l'Èibar aquesta mateixa setmana. El Reial Valladolid, per la seva banda, es desplaça a Barcelona amb la necessitat de millorar en defensa i de guanyar a domicili (no ho fa des del mes d'agost). Fer-ho el tornaria a apropar a les places de promoció d'ascens.