El Barça B respira i allarga la mala ratxa del Granada com a visitant (3-0)

El Barça B ha encadenat la segona victòria consecutiva (3-0) davant el Granada al Miniestadi, on ha confirmat la solidesa mostrada fa una setmana a Tenerife i ha allargat la mala ratxa del conjunt andalús com a visitant. El conjunt blaugrana, amb gols de Carles Aleñá, Juan Miranda i Marc Cardona, s'ha escapar provisionalment de la zona de descens després de superar un rival de la part alta de la classificació, que fa més de tres mesos que no guanya lluny del seu estadi.

Després del triomf balsàmic a Tenerife, el filial blaugrana tornava al Miniestadi per posar a prova la seva recuperació contra un equip que aspira a lluitar per l'ascens. Sense Arnaiz, Cucurella i Busquets -tres puntals per a Gerard López-, el Barça B ha plantat cara en un primer temps igualat que ha acabat amb avantatge per als locals.

Carles Aleñá ha estat el factor diferencial. Al minut 13, la perla del filial s'ha inventat una jugada individual a la medul·lar per obrir la llauna amb un xut amb l'esquerra des de fora de l'àrea. El xut ras, potent i ajustat al pal dret, ha sorprès Javi Varas (min.14). Aquesta ha estat l'ocasió més clara en tot el primer temps del filial, que no ha dubtat a cedir la iniciativa al Granada.

Després de la represa, el conjunt local ha estat capaç de controlar les arribades del Granada i traçar transicions ràpides després pèrdua de pilota del seu rival, tot i que el gol de la tranquil·litat ha arribat després d'un servei de córner. L'ha salvat en primera instància Javi Varas amb una aturada de mèrit, però en el segon rebuig la pilota ha caigut a peus de Miranda que, des de l'àrea petita, ha fet el segon.

Les arribades del Granada amb fins a cinc efectius en atac s'han multiplicat en els últims vint minuts, però la defensa del filial s'ha mostrat més solvent que mai evitant els intents dels davanters visitants. Amb el conjunt andalús buscant a la desesperada un gol que li donés esperances, Marc Cardona ha tancat en un contraatac un dels partit més plàcids per al Barça B en el que va de curs.