Alba, Busquets, Sergi Roberto i Hermoso repeteixen amb Espanya

Luis Enrique ha publicat aquest divendres la llista de convocats per als partits de classificació de la selecció espanyola per a l'Eurocopa de 2020. L'entrenador ha apostat per un grup de novetats, amb els blaugranes Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto i l'espanyolista Mario Hermoso. Tornen al conjunt estatal el lateral del París Saint-Germain Bernat i futbolistes com Fabián Ruiz, Muniain, Parejo o Jesús Navas. S'estrenen el català del Sevilla Sergi Gómez, Sergio Canales i el davanter del Getafe Jaime Mata, el màxim golejador espanyol d'aquesta temporada a les ordres de Bordalás.

Kepa, De Gea y Pau López, Gayá, Iñigo Martínez, Sergio Ramos, Rodri, Ceballos, Marco Asensio, Rodrigo i Morata completen el grup. Destaquen les absències de jugadors amb pes al combinat espanyol com els matalassers Saúl Ñíguez, Coke Resurrección o el madridista Isco, que segueix sense entrar en la rotació. "Valorem les circumstàncies que envolten els jugadors. M'agradaria que els jugadors espanyols juguessin molts minuts, però entenc que en els grans clubs hi ha molta competència i grans jugadors estrangers. Vaig decidir no parlar sobre els jugadors que no estan a la convocatòria. No és que no m'agradi fer-ho, va ser una decisió inicial", ha comentat Luis Enrique sobre la convocatòria de Marco Asensio i Ceballos.

Els arguments serveixen de retruc per justificar l'absència d'Isco Alarcón: "Hem seguir amb el procés de seguiment exhaustiu que fem a tots els jugadors que creiem que poden estar a la convocatòria. Valorem moltes coses, molts factors a tenir en compte. Som conscients que només entren 23 noms i que n'hi ha d'altres que podrien formar part del grup d'escollits", ha matisat.

Aquesta és la primera llista del seleccionador en aquest 2019. El context de partits oficials accentua i dona valor a les seves eleccions. La competició continental de l'any vinent és la gran prova de foc per a l'extècnic del Barça. La Lliga de les Nacions va funcionar com a test de primer nivell per al projecte. Tot i quedar-se fora de la fase final, Espanya va recuperar part de la seva versió resultadista de la prèvia del Mundial de França 2018.