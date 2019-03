La Champions, el tot o res per al Reial Madrid

Dues patacades seguides a casa, sense fer ni un sol gol, i contra el Barça, han deixat al Madrid sense Copa i, molt probablement, sense Lliga. Ofegat pels dubtes sobre una plantilla sense els gols de Cristiano Ronaldo, el Madrid rep aquest dimarts l’Ajax (21 h, Movistar Liga Campeones) en un partit convertit en una gran oportunitat per il·lusionar l’afició i no tancar la temporada en blanc. El resultat del partit d’anada a Amsterdam, on l’equip blanc es va imposar per 1-2 malgrat patir molt en defensa, ofereix a Solari una oportunitat d’or per aturar la ratxa que l’ha posat, també, al centre del debat sobre si és l’home indicat per ocupar la banqueta del Santiago Bernabéu.

Amb 4 orelludes en els últims 5 anys a la retina, a Madrid ha arribat l’hora d’agafar-se a la ruleta russa de la màxima competició europea, on es premia més l’efectivitat que la regularitat. “El Madrid sempre el donen per mort i sempre torna. Cal confiar en nosaltres perquè ho donarem tot per aquesta samarreta”, reivindicava ahir Modric.

Solari, que va reunir l’equip abans de l’últim entrenament en una xerrada per motivar-los, també va voler girar full per transmetre tranquil·litat en la roda de premsa prèvia al partit contra els holandesos. “El vestuari és molt fort i té molta experiència i caràcter. Volem guanyar i passar l’eliminatòria”, explicava un tècnic blanc que no podrà comptar amb Sergio Ramos, sancionat amb dos partits per forçar una targeta groga, ni amb Marcos Llorente, lesionat. L’argentí se segueix aferrant als joves per davant de pesos pesants com Bale, Isco o Marcelo, que arriben sense l’activació necessària per afrontar el tram decisiu de la temporada. En un intent de recuperar per a la causa el gal·lès, Solari va donar-li la titularitat a l’últim clàssic per davant de Lucas Vázquez o Asensio, però l’aposta va acabar convertida en un fracàs pel fluix partit de Bale, que el va exposar a una nova xiulada. També Isco, que en els dos últims mesos amb prou feines havia entrat en joc, va tenir els seus minuts en un intent desesperat per capgirar la situació.

Com a punt d’esperança enmig d’aquest mar de dubtes, Solari es penja la medalla d’haver promocionat jugadors com Reguilón o Vinícius, que espera perforar la porteria contrària com més aviat millor per trencar la seva sequera golejadora, però, sobretot, la del conjunt blanc, que sense els gols de Cristiano Ronaldo ha perdut la punteria. “Alguns jugadors haurien d’haver fet un pas endavant per compensar els gols que feia Cristiano. Esperem que arribin aviat”, apuntava Modric.

Solari, que conviu amb rumors sobre la voluntat de Florentino Pérez de fitxar de nou Mourinho, afronta una primera final al Bernabéu davant un Ajax que vol aprofitar la situació per donar la sorpresa. Amb l’única baixa del davanter Hassane Bandé, l’equip d’Erik ten Hag ha marcat 13 gols, amb un sol en contra, en els tres partits posteriors a la derrota contra el Madrid. L’equip de Frenkie de Jong, blaugrana a partir de l’estiu que ve, hi té poc a perdre. A diferència del Madrid.