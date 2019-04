El City de Guardiola ha de remuntar si vol ser a les semifinals de la Champions

El Manchester City s'aferra a l'atmosfera que els seus aficionats generaran a l’Etihad Stadium per remuntar i revertir el desavantatge amb què parteixen en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, que els enfrontarà amb el Tottenham aquest dimecres (21h, Movistar Liga Campeones). El conjunt de Pep Guardiola, l’equip que més gols ha anotat en aquesta edició de la Champions (26), va ser incapaç de marcar cap gol al nou Tottenham Hotspur Stadium de Londres, d'on va sortir derrotat per 1-0 amb un únic gol del sud-coreà Son.

Per segon any seguit, el City s'aferra a la remuntada i, un altre cop, davant un adversari de la Premier League. La temporada passada va ser el Liverpool el que va deixar en evidència l'equip de Pep Guardiola, que va acabar estancat a quarts després que un partit explosiu a Anfield (3-0) fos un mur massa alt per aixecar a la tornada, en què també va sucumbir (1-2). El City, immers en el desafiament històric d'aconseguir un pòquer de títols, està en aquesta situació per tercera vegada en els últims quatre anys. La primera va ser amb el xilè Manuel Pellegrini, que es va quedar a les portes de la final, i les dues més recents, amb el tècnic català a la banqueta.

Per aconseguir-ho, la versió conservadora i atemorida del City que es va veure a l'anada haurà de desaparèixer. Guardiola va arribar a l'eliminatòria amb por que se li descontrolés, com li va passar contra el Mònaco fa dos anys i amb el Liverpool l'any passat, però ara ja no podrà especular.

Les semifinals també són un repte per als ‘spurs’, que afronten els segons quarts de final de la seva història -els anteriors van ser fa vuit temporades-. L’equip de Mauricio Pochettino parteix amb un petit avantatge pel gol que van aconseguir els seus jugadors en l’estrena del nou White Hart Lane a la Champions, però no podrà comptar amb la seva màxima estrella, el davanter Harry Kane, lesionat precisament en el partit d'anada i que probablement es perdi el que queda de temporada. Una baixa importantíssima per al conjunt londinenc, que perd el màxim golejador històric de l’equip tant a Europa [24 gols en 46 partits] com a la Lliga de Campions [14 en 17]. "Tenim diverses opcions. Preferiríem tenir Kane, però quan el míster ha donat l'oportunitat a Lucas i Son, han respost bé. Tots dos han marcat gols importants", assenyalava Lloris després que Lucas Moura, que va compartir davantera amb Llorente contra el Huddersfield en l’últim partit de Premier, anotés un 'hat trick'.

A la baixa de Kane s’hi afegeixen les de Eric Dier, Serge Aurier i Erik Lamela, i els dubtes de Dele Alli i Harry Winks, que arrosseguen molèsties. Guardiola, per la seva part, només té els dubtes de Fernandinho i Zinchenko, i la baixa de llarga durada de l’exblaugrana Claudio Bravo a la porteria. El trajecte a semifinals segueix obert.