Cristiano Ronaldo atrapa la seva gran obssesió

Quan passi el temps, no hi haurà dubte que Leo Messi és el millor jugador de la història del futbol, però Cristiano Ronaldo continua esforçant-se per discutir-li el màxim nombre possible de títols i de reconeixements individuals. El portuguès s'ha endut la Pilota d'Or per cinquena vegada, i iguala així els guardons de l'argentí.

Cristiano s'ha endut quatre de les últimes cinc edicions del guardó (2013, 2014, 2016 i 2017). La seva primera Pilota d'Or va arribar el 2008, un any després de la seva primera aparició entre els finalistes. Messi, per la seva banda, no guanya el premi des del 2015. Els seus anteriors reconeixements van arribar els anys 2009, 2010, 2011 i 2012.

"Tenir una Pilota d'Or és increïble, però tenir-ne cinc és una cosa única", va recordar Kaká, exfutbolista del Reial Madrid.

Tot i haver començat la temporada 2017/18 molt per sota del seu nivell habitual, Cristiano Ronaldo va convertir-se dimecres en el primer jugador de la història que marca en els primers sis partits de la fase de grups de la Lliga de Campions.

Luis Suárez cau fins al 13è lloc

Neymar va acompanyar Cristiano Ronaldo i Leo Messi al podi, mentre que Gianluigi Buffon (4t), Luka Modric (5è), Sergio Ramos (6è), Kylian Mbappé (7è), N'Golo Kanté (8è), Robert Lewandowski (9è) i Harry Kane (10è) van completar el 'top ten'. Quart classificat la temporada passada, el blaugrana Luis Suárez va caure fins el 13è lloc del rànquing.