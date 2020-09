Espanya empata en el debut d’Ansu Fati (1-1)

El futbol de seleccions ha tornat després de mesos sense activitat per culpa del covid-19 amb la primera jornada de la fase de grups de la UEFA Nations League. L’Espanya de Luis Enrique, que viu la segona etapa com a seleccionador, ha empatat contra Alemanya fora de casa gràcies a un gol de Gayà en l’últim minut de partit (1-1). Werner havia marcat el gol dels alemanys ja en la segona part, en un matx en què Luis Enrique ha fet debutar jugadors com ara Mikel Merino, Óscar Rodríguez i el jove blaugrana Ansu Fati, que s'ha convertit en el debutant més jove amb la selecció absoluta des dels anys 30. Fati, de fet, ha marcat un gol de cap al minut 90, però el col·legiat l'ha anul·lat després de consultar el VAR. Sergio Busquets ha sigut titular al costat de Thiago Alcántara, tot i que el vallesà, l’únic blaugrana que ha sigut titular, no ha acabat un partit molt igualat en què el porter David De Gea ha sigut un dels jugadors més destacats. A la porteria alemanya no ha jugat Ter Stegen, lesionat, però tampoc Neuer. En l’altre partit del grup, Ucraïna ha derrotat Suïssa per 2-1 i lidera el grup A.

Empat d’Andorra

A la mateixa jornada, la selecció andorrana ha aconseguit empatar a Riga contra Letònia (0-0), amb la qual cosa ha demostrat la seva millora. L’equip andorrà ha perdut tot just dos dels últims cinc partits oficials.