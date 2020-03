El futbol modifica el seu calendari per salvar les lligues

En aquests temps de coronavirus, les reunions es fan totes a distància. El món del futbol, acostumat a vols amunt i avall dels seus representants per fer reunions, va haver de modificar del tot el seu calendari en una jornada amb un munt de videoconferències i trucades amb un objectiu: salvar el màxim possible de competicions i evitar perdre molts diners. “La prioritat són la salut, l’economia i la competició, en aquest ordre”, va explicar el vicepresident de la UEFA i president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales.

La UEFA va anunciar que l’Eurocopa 2020 es disputarà l’any que ve, el 2021, després de reunir-se per videoconferència amb els representants de les seves 55 federacions estatals, de l’Associació Europea de Clubs (ECA) i de les lligues europees. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, hi va participar en nom de l’ECA. Moure aquesta competició era clau per alliberar dates que permetin acabar les actuals lligues. Rubiales, de fet, va deixar clar que “la temporada s’acabarà com sigui, encara que toqui ocupar dates de la pròxima temporada”. Tancava així la porta, doncs, a donar l’actual Lliga per acabada, fet que podria donar el títol al Barça, o condemnar l’Espanyol al descens. O salvar-lo en cas de donar la Lliga com a no vàlida.

L’Eurocopa s’havia de disputar entre el 12 de juny i el 12 de juliol d’aquest any amb un format multiseu de 12 països per primera vegada en la seva història per commemorar el seu 60è aniversari. La Conmebol, l’equivalent de la UEFA a l’Amèrica del Sud, també ha seguit aquesta política preventiva i ha ajornat la Copa Amèrica 2020, que s’ha de jugar a l’Argentina i Colòmbia, també fins al 2021. La Federació Internacional de Futbol, la FIFA, es reunirà avui per analitzar com queda el calendari del futbol mundial, tal com va confirmar el seu president, Gianni Infantino. Damunt la taula hi haurà analitzar què es fa amb les competicions previstes per a l’estiu del 2021, quan s’havia de jugar per primer cop el nou Mundial de Clubs, amb un nou format, a la Xina. La proposta serà moure-ho a l’any 2022 o el 2023.

Nova data per a la Champions

A l’espera de veure com evoluciona el coronavirus, el calendari es va adaptant. Així, la final de la Lliga de Campions, prevista inicialment per al dia 30 de maig a l’estadi Atatürk d’Istanbul, ara s’hauria de jugar a la mateixa seu el dia 27 de juny. Tres dies abans, el 24 de juny, seria el torn de la final de l’Europa League. La idea de la UEFA es poder jugar els partits de tornada pendents dels vuitens de final, un d’ells el del Barça, i després jugar uns quarts de final a partit únic, si cal. La Champions League femenina, per la seva banda, queda suspesa fins a nou avís per la crisi del coronavirus. El Barça, vigent subcampió, havia de disputar els quarts de final contra l’Atlètic de Madrid entre el 25 de març i l’1 d’abril. La UEFA intentarà oferir un nou calendari en els pròxims dies, ja que també caldrà trobar noves dates per a tornejos com l’Europeu sub-21 i l’Eurocopa femenina, previstos per a l’estiu del 2021.

El nou calendari, doncs, permet treballar amb la possibilitat que s’acabin les lligues actuals. La Lliga espanyola, ens liderat per Javier Tebas, per exemple, confia poder reprendre la Lliga a porta tancada el 3 de maig. Tebas no es parla amb Rubiales, i de fet ahir els dos es van tirar els plats pel cap. Rubiales va definir Tebas com a “antipatriòtic” per haver enviat tests del coronavirus als equips professionals de futbol, tot i haver-hi “altres prioritats”. Els dos, però, comparteixen una missió: acabar la temporada actual.

El president de la RFEF es va negar a explicar què passaria si la Lliga no s’acaba. “La idea és allargar el calendari com sigui. I si això implica ocupar part del calendari de la temporada 2020/21 i modificar-la, es faria. Seria injust acabar amb la classificació actual, però també seria injust declarar la temporada nul·la, perquè la feina feta fins ara té valor. Tampoc donarem suport a donar com a bona la classificació al final de la primera volta. Només ens queda una opció: acabar com sigui, encara que sigui després del 30 de juny”.

Preguntat sobre com es decidiran els equips que juguen a Europa la pròxima temporada, Rubiales ha dit que “si arriba una dia en què la UEFA ens demana els equips classificats i nosaltres no hem acabat la temporada, es demanarà a la UEFA que decideixi”. A més, va explicar que la final de la Copa del Rei entre l’Athletic Club i la Reial Societat segueix sense data, però que es jugarà “amb públic quan es pugui”.

Un dels dubtes però, serà que passaria amb els contractes dels jugadors, doncs molts acaben més enllà del 30 de juny. L'Associació de futbolistes espanyols (AFE) ha donat suport a la proposta de la UEFA i de Rubiales, en espera de trobar respostes a qüestions com aquella dels contractes.