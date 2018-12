Eusebio Sacristán: “Volem comprovar fins a on som capaços d’arribar”

“Avui hem fet història, i toca gaudir-la. Fa molts anys que el Girona fa una feina molt bona, l’èxit és de molta gent però des de dins l’hem de relativitzar. Volem continuar fent passos endavant, i comprovar fins a on som capaços d’arribar. Ens hem de motivar i fer que el nostre pas per la Copa sigui un impuls anímic important”, descriu Eusebio, el tècnic que ha trencat amb una sequera de 70 anys i ha classificat el Girona per als vuitens de final. “Estàvem patint perquè l’Alabès estava més còmode i amb l’entrada de Borja i Roberts hem buscat tenir més control. Els canvis han estat ofensius perquè necessitàvem crear-los problemes; avui traiem la lliçó que tots els partits s’han de lluitar fins al final”. El Girona s’ha mostrat massa monòton. “El partit no era fàcil, s’han de tenir en compte els canvis a l’alineació. Perquè un futbolista tingui rendiment, ha de tenir minuts. I això intentem, que tothom tingui el seu moment. Sabem que ens ha faltat ritme, però hem acabat bé”.

Durant molts minuts, Gorka ha salvat el Girona de l’eliminació. “Ha mostrat molta tranquil·litat, el seu treball és increïble perquè la mentalitat és bona i cada dia dona el millor de si mateix. La tasca a l’ombra que fa també beneficia Bounou, tots dos estan preparats per respondre. Per a nosaltres, avui ha estat molt important”, afegia Eusebio, que s’ha lamentat per la baixa de Patrick Roberts, que amb l’equip buscant el tercer s’ha trencat quan sortia al contraatac. “No sabem la durada que tindrà, però sembla una ruptura fibril·lar, veurem per quant en té. Ens ha aportat molt desequilibri, i hem generat molts contraatacs. Tantes lesions són una pena i ens fa estar tristos, però tindrem més partits i això donarà oportunitats”, ha finalitzat.