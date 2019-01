Eusebio Sacristán: “Fa mal veure com t’expulsen un jugador sense que sigui clar”

“L’expulsió de Bernardo ens ha condicionat, no sé què hauria passat si haguéssim continuat onze contra onze. Hem competit molt bé, amb un nivell d’intensitat que ha posat el Barça en dificultats, però deixar-nos amb un home menys per dues grogues dubtoses, ens ha pesat massa. Em dol, perquè sobretot a la segona acció no hi ha cap intenció per part d’ell, era una disputa normal i corrent”, ha valorat Eusebio Sacristán, que ha confessat obertament els seus dubtes sobre l’actuació de González Fuertes, implacable a l’hora d’expulsar el central colombià del Girona a l’inici de la segona meitat després d’una acció sobre Luis Suárez oberta a qualsevol interpretació. “No crec en les males intencions, però quan t’ho estàs deixant tot i veus com t’expulsen un jugador sense que sigui clar, fa mal. Vull recordar que al límit del descans Busquets ha entrat de manera precipitada i tenia una groga, però ni l’àrbitre ni el VAR han volgut prendre cap mena de decisió. Amb això només vull dir que quan es xiula alguna cosa s’ha d’estar molt segur, perquè hi ha molt en joc”. A la primera part, un contacte entre Jordi Alba i Cristhian Stuani, amb avantatge per a la rematada, que ha acabat amb l’uruguaià a terra i Montilivi indignat, tampoc s’ha revisat.

Els mals resultats continuen penalitzant a un Girona insatisfet amb l’escàs botí que està obtenint en les darreres jornades: dels vuit últims partits no n’ha guanyat cap, i només ha lligat quatre empats, la pitjor sèrie des que va arribar a Primera Divisió. Entre Lliga i Copa, ja són deu partits sense triomf. Per trobar uns registres tan improductius cal tirar cinc anys enrere. “Estic orgullós de l’equip, és impossible retreure-li res. S’ho deixa tot al terreny de joc, estem posant tot el que està a les nostres mans. Hem de valorar el costat positiu de les coses, estar junts i seguir insistint fins que la mala ratxa canviï”, ha dit Eusebio, que es manté tranquil malgrat la davallada numèrica. “Si analitzem com es comporta cadascú sobre el terreny de joc, la imatge de cada futbolista del Girona és fantàstica, i el treball és molt i molt bo. Quan fem l’anàlisi, hem de veure que els hem plantat cara de la manera que millor sabem. Ens hem de sentir forts, malgrat tot el que ens està passant. Treballarem en els nostres ànims, però tenim jugadors amb la maduresa necessària per afrontar qualsevol eventualitat”, ha finalitzat.