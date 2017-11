Modric, un altre madridista sospitós de frau

Si abans d’empatar contra el modest Fuenlabrada a la Copa del Rei un futbolista del Madrid, Marcelo reconeixia davant el jutge un delicte fiscal i es coprometia a pagar gairebé 500.000 euros, després del partit era un altre futbolista blanc,, en aquest cas el croat Luka Modric, qui acabava esquitxat per un nou cas de suposats delictes fiscals de futbolistes de Primera Divisió. La Fiscalia de Madrid va presentar una querella contra el futbolista del Reial Madrid per dos delictes contra la hisenda pública relatius a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels exercicis 2013 i 2014 en què hauria defraudat com a mínim 870.728 euros. El nom de Modric doncs, es suma a la llarga llista d’esportistes o tècnics que han treballat al Madrid aquests darrers anys, i han estat acusats o investigats. Llista formada per noms com Cristiano Ronaldo, Marcelo, Mourinho, Di María, Carvalho, Coentrao, Xabi Alonso i ara, Modric. Molts jugadors del Barça han viscut casos similars, com ara Messi, Mascherano, Alexis Sánchez o Eto’o.

Segons la fiscalia, el frau de Modric podria ser més gran, ja que l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau ha detectat la possible existència d’interessos financers del futbolista a l’illa de Man, illa britànica amb beneficis fiscal. La querella va dirigida també contra la dona de Modric i contra l’entitat Ivano S.A.R.L., amb seu a Luxemburg. Modric va crear aquesta societat a Luxemburg per gestionar els seus drets d’imatge amagant-los al fisc, creant un escenari diferent a la major part de precedents vinculats amb futbolistes del Reial Madrid.

Molts d’aquests altres casos eren relatius a jugadors representants pel portuguès Jorge Mendes. I en aquests casos, les societats creades per gestionar els drets d’imatge tenien seu fora de la Unió Europea. Modric en canvi, la tenia dins del territori de europeu, a Luxemburg, en un cas similar a aquell de Xabi Alonso, jugador ja retirat, qui tenia l’empresa per gestionar els seus drets a l’illa de Madeira (Portugal).