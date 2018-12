Florentino Pérez: " Som campions d'Europa en futbol i en bàsquet, i això no ha passat mai a cap club"

Florentino Pérez, president del Reial Madrid, ha fet un discurs triomfalista en què ha obviat la trajectòria irregular que l'equip de futbol viu a la Lliga. "El Madrid ha tornat a demostrar que per a aquest escut i aquesta samarreta res és impossible. Som campions d'Europa en futbol i en bàsquet, i això no ha passat mai ni aquí ni en cap altre club. La tretzena Champions i la 'décima' Eurolliga marquen una fita en la història de l'esport i del nostre club", ha dit.

El president del club blanc també ha fet una referència al recent guanyador de la Pilota d'Or, Luka Modric. "Aquests jugadors ja formen part de la llegenda del Reial Madrid, i entre ells Luka Modric, que acaba de guanyar la Pilota d'Or després de conquerir també el premi 'The Best' com el millor jugador del món. Ell representa perfectament el talent i els valors del nostre club", ha opinat.