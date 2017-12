El Girona visitarà Cornellà amb la defensa en quadre

La garrotada del Girona davant l’Alabès va deixar conseqüències molt més doloroses que el resultat final, i es va centrar el punt de mira en un eix defensiu martiritzat pels enigmes. A la baixa de llarga durada d’Alcalá, que tot just s’està recuperant de l’artroscòpia realitzada per avaluar si el turmell dret pateix una possible infecció –el murcià va ser operat a principis d’octubre de la síndrome de la cua de l’astràgal-, de la qual es desconeixen els resultats, i als problemes de Carles Planas, sense terminis en la seva reaparició ja que pateix una fractura de la vessant dreta dels ossos nassals que marcarà la seva disponibilitat, s’hi han d’afegir les lesions de Bernardo Espinosa i Marc Muniesa, peces clau en l’engranatge tàctic de Pablo Machín. El colombià va notar una punxada en els últims minuts de la primera meitat que, un cop coneguts els resultats de les proves mèdiques, confirmen la lesió al bíceps femoral de la cama dreta que dificulten la seva participació en el partit del dilluns contra l’Espanyol, on tampoc es pot confirmar la presència del central català, que està pendent dels resultats del TAC per determinar si té el turmell o el peroné afectats en un dilluns nefast en tots els sentits. En cas de confirmar-se aquestes absències, el tècnic sorià haurà d’improvisar una línia de tres homes totalment nova ja que només comptaria amb Juanpe –es troba a una groga de complir cicle- i Ramalho com a centrals purs. Per acabar-ho d’adobar, el defensor basc tampoc va sortir net de Montilivi després de patir el que podria tractar-se d’una petita contractura de la qual el club no ha informat però que no l’hauria d’impedir formar part d’un onze condicionat, en excés, per les absències a la rereguarda. Bambo, debutant en la Copa la setmana passada, també va caure lesionat amb el Peralada a falta de conèixer el diagnòstic definitiu. Totes les paperetes per ocupar un lloc al centre de la defensa, doncs, cauen en David Timor, fora de la convocatòria contra els vitorians. La polivalència del de Carcaixent és un dels actius que va propiciar la seva contractació, tal com ha demostrat en un inici de curs on se l’ha vist fer de comodí a mesura que els condicionants han sortit a escena. Diferents maldecaps per a un conjunt obligat a aixecar els ànims després de veure, en dues jornades consecutives, escapar-se uns punts que ningú sap la transcendència que poden tenir en l’objectiu de la preuada permanència. Les desconnexions finals han significat un preu que no es pot passar per alt. Un peatge que ha sortit molt car. Dues nits on el com ha fet més mal que el resultat, i ha obligat a fer una autocrítica que serveixi per evitar possibles recaigudes.

Retiren la groga a David López

Mentre el Girona segueix treballant per buidar la infermeria, l’Espanyol va fer la feina als despatxos: el Comitè de Competició va acceptar el recurs presentat pel club blanc-i-blau i va retirar la cinquena groga que David López va veure a Ipurua, i que li hauria impedit participar en el duel contra els gironins. Segons l’acta arbitral d’Undiano Mallenco, el santcugatenc va ser sancionat per “tombar un rival en disputa de la pilota”. Les imatges presentades en el recurs, però, demostraven tot el contrari: el defensa va aixecar la cama però no va tocar Sergi Enrich, que va caure a la gespa queixant-se d’un cop a la cara pocs segons després. David podrà jugar, però seguirà amb quatre grogues, com Aarón, Víctor Sánchez i Fuego. Qui segur que no podrà jugar és Sergio García, que pateix una lesió a l’adductor de la cama dreta. Baptistão, recuperat d’una lesió al quàdriceps, sí que podrà fer-ho.