Guardiola reitera que el Madrid no és el millor equip de la dècada

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha recalcat aquest divendres en roda de premsa que el Reial Madrid no és el millor equip de la dècada si es tenen en compte "Lligues, Copes i altres trofeus". Tot i això, el tècnic català ha assegurat que el Reial Madrid sí que és l'equip més destacat de la dècada "de llarg a Europa" per haver guanyat la Lliga de Campions els últims tres anys.

Guardiola ha recordat que l'equip blanc no és el millor de la dècada quan només s'expliquen Lligues, Copes i altres trofeus, perquè el Juventus, el Barça i el Bayern de Munic els han guanyat en "sis o set" ocasions i el Madrid "només en dues". A l'entrenador li han preguntat pel tema dies després que situés el Juventus, el Bayern i el Barça com els millors equips dels últims deu anys, ometent el Reial Madrid. Santiago Solari, entrenador de l'equip blanc, li va respondre dient que no s'havia referit "deliberadament" a ells. "Estic segur que Solari entendrà millor la meva resposta ara", ha sentenciat Guardiola, que aquest cap de setmana s'enfrontarà al Chelsea a la Premier League.