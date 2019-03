Hisenda inspecciona Neymar per la prima de renovació amb el Barça i pel seu fitxatge amb el PSG

Hisenda investiga si Neymar va pagar tots els impostos corresponents a la prima de renovació amb el Barça i al seu fitxatge amb el PSG, segons avança el diari 'El Mundo'. La informació explica que, tot i que no és habitual que Hisenda reclami documentació quan hi ha un procediment judicial en curs (Neymar i el Barça estan enfrontats als tribunals, precisament per la prima de renovació), han decidit obrir aquesta investigació per determinar si el jugador brasiler va pagar els impostos tant de la prima (64,4 milions d'euros) com del seu traspàs al PSG (222 milions d'euros) a Espanya. Hisenda assegura que, com que Neymar va viure a Espanya més de 183 dies el 2017, està obligat a declarar aquí tots els seus ingressos, tant els que va cobrar del Barça com els que va ingressar del PSG.

Pel que fa a la prima de renovació pel Barça, el club blaugrana i Neymar han de resoldre les seves diferències en un judici previst per al dijous 21 de març. El Barça va pagar només la meitat de la prima de renovació (23,7 milions d'euros) i, com que el brasiler va marxar al PSG, ara el club reclama que retorni els diners, amb interessos, mentre que Neymar demana que li paguin tots els diners.

En el segon dels casos investigats, el del traspàs del davanter al PSG, Hisenda ha reclamat el contracte del club amb Neymar, però el que ha rebut del jutjat ha sigut el document, però amb les quantitats tatxades, ja que l'entitat de París entén que les xifres són confidencials.