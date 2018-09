Ibrahimovic celebra el seu gol 500 com a professional al més pur estil Zlatan

Zlatan Ibrahimovic és un dels golejadors més destacats de la història del futbol. Als seus 36 anys i després de superar una greu lesió al genoll que es va fer la temporada passada, ara juga al Los Angeles Galaxy i aquest diumenge ha anotat el seu gol 500 com a professional. Abans Ibra havia guanyat títols i celebrat gols amb el Malmö, l’Ajax, el Juventus, l’Inter de Milà, el Barça, el Milan, el PSG i el Manchester United.

