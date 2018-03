Ibrahimovic: el rei dels traspassos apunta a la MLS

La luxosa parella que formaven Zlatan Ibrahimovic i José Mourinho al Manchester United s'ha acabat aquest dijous. El club anglès ha confirmat aquest dijous que rescindeix el contracte amb el futbolista suec (encara li quedaven quatre mesos) i confirma els rumors de la seva possible marxa a la Major League Soccer dels Estats Units, concretament, s'especula que el davanter fitxarà per Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic deixa la disciplina del conjunt de Manchester amb un balanç de 29 gols en 53 partits. Aquesta temporada, una greu lesió el genoll i la incorporació del Lukaku, han minvat el protagonisme de l'atacant suec que veuria amb bons ulls fer les maletes cap a Los Angeles. Ibrahimovic és un futbolista amb una personalitat que no deixa indiferent a ningú allà on va i, al llarg de la seva carrera, ha protagonitzat diversos i sonats traspassos.

Tots els traspassos d'Ibrahimovic

Del Malmoe a l'Ajax

(7.800.000 milions d'euros)

De l'Ajax a la Juventus

(16.000.000 milions d'euros)

De la Juventus a l'Inter

(24.800.000 milions d'euros)

De l'Inter al Barça

(69.500.000 milions d'euros)

Del Barça al Milan

(24.000.000 milions d'euros)

Del Milan al PSG

(21.000.000 milions d'euros)

Després del PSG, Zlatan Ibrahimovic va arribar al Manchester United com a agent lliure. Ara podria passar el mateix amb la seva possible incorporació per Los Angeles Galaxy.