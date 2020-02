Iker Casillas es presentarà com a candidat a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol

Iker Casillas ha pres una decisió: es presentarà a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol previstes per aquest any, segons informa el programa El Larguero de la Cadena SER. La decisió del porter del Porto és lluitar contra Luis Rubiales, l'actual president de l'entitat, perquè creu que pot guanyar els comicis.

Segons ha explicat El larguero, Casillas ja ha comunicat la decisió al Consell Superior d'Esports (CSD) i a la seva nova presidenta, Irene Lozano. La decisió de presentar-se als comicis faria que Casillas, de 38 anys, s'hagués de retirar definitivament. L'excapità de la selecció de futbol espanyola va patir un infart el maig passat i des de llavors no ha tornat a situar-se sota els pals amb el Porto, el seu equip. El club portuguès, després de l'ensurt que va tenir el porter, va anunciar que ocuparia un lloc dins l' staff –fa d'enllaç entre els jugadors del primer equip i la directiva–, tot i que també el va incloure a la llista de jugadors per a la temporada 2019-20.

Els rumors sobre la possibilitat que Casillas es presentés a les eleccions van saltar a mitjans de febrer, quan la Cope va assegurar que Javier Tebas, president de la Lliga, havia contactat amb l'excapità del Reial Madrid per sondejar-lo amb la intenció de trobar algú capaç de plantar cara a Luis Rubiales, amb qui ha tingut contínues enganxades. Ara, segons la SER, Casillas ja hauria fet el pas i haurà d'esperar a saber quan es convoquen les eleccions: si a la tardor, com estava inicialment previst, o si s'avancen i se celebren abans de l'Eurocopa, tal com va anunciar en l'última assemblea, a mitjans de desembre, Luis Rubiales mateix. El president de la federació va argumentar que, com que aquest estiu hi ha Eurocopa i Jocs Olímpics, preferia que el president que hagués de fer front a les dues competicions ho fes reforçat. La decisió està en mans de la presidenta del CSD i secretària d'estat per a l'Esport després que el Tribunal Administratiu de l'Esport rebutgés la petició de la federació sobre l'avançament electoral.