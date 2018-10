Judici a Lopetegui en ple atac de nervis blanc

El Reial Madrid rep el Viktoria Plzen txec (21 h / Movistar Champions) obligat a sumar els tres punts, tant per trencar la mala ratxa de cinc partits sense guanyar com per evitar problemes a Europa, després de caure 1-0 al camp de l’Spartak de Moscou. El partit s’ha convertit en un judici en què el veredicte, segurament, ja està escrit, perquè la directiva blanca busca entrenador per ocupar el lloc de Julen Lopetegui, que ha perdut la confiança de Florentino Pérez. Però, en la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic basc encara va plantar cara afirmant amb el cap ben alt: “Si busqueu un entrenador enfonsat, no em mireu a mi. Lluitarem per capgirar una situació que no és la millor, però som a temps de fer-ho. Lluitarem per fer un gran partit dimarts. És l’única cosa que puc dir. No puc estar pendent del que diuen de mi, sinó dels meus jugadors i d’estudiar el Viktoria Plzen amb la màxima normalitat i professionalitat. Si estigués pendent del que diuen no seria entrenador del Reial Madrid”.

L’encara tècnic blanc, que com a mínim dirigirà el partit d’aquest dimarts contra el Viktoria Plzen, va assegurar que es veia continuant a la banqueta blanca: “Si seré al Camp Nou? Només puc dir que ara mateix soc aquí. Què passarà en el futur, no ho sé. Estic centrat en el present. És un vestidor fort que ha passat per mals moments que se superen amb fortalesa i qualitat. El problema no és el que diguin des de fora, sinó que els de dins s’ho creguin”. Però al club valoren cedir a Solari, tècnic del filial, la banqueta del Santiago Bernabéu ben aviat.

Lopetegui va rebre el suport d’Isco, que va afirmar en roda de premsa: “Si fan fora Lopetegui ens haurien de fer fora a tots els jugadors”. A la mateixa conferència el malagueny, preguntat pels problemes del Madrid a l’hora de marcar gols ara que se n’ha anat Cristiano Ronaldo, va afegir: “No podem estar pendents d’un jugador que ni tan sols va voler continuar al Madrid. N’estem pendents des del principi de la temporada i no podem estar parlant de qui no és aquí”. De fet, el Madrid estudia fitxar al gener Zlatan Ibrahimovic per reforçar la davantera. El suec, de 37 anys, juga ara al Los Angeles Galaxy, equip que ha acabat la temporada als Estats Units. Dins el vestidor blanc la mala ratxa ha acabat provocant nervis com la baralla entre el capità Sergio Ramos i el jove Reguilón, que va veure com l’andalús li xutava violentament una pilota després de topar en l’entrenament. Tots dos es van disculpar, però la tensió augmenta dia a dia al Bernabéu.