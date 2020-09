El Liverpool pateix en la victòria contra el Leeds (4-3)

La Premier League ja ha arrencat i no ha decebut. El partit estrella del dia, el Liverpool i el Leeds, no ha deixat a ningú indiferent amb un 4-3 final en el marcador. Els campions de la Championship i acabats d'ascendir a la Premier setze anys després han plantat cara a l'actual campió de la lliga anglesa. En un partit d'anada i tornada, en què s'han arribat ha anul·lar quatre gols i s'han xiulat dos penals, s'han vist les carències dels dos equips en aquest inici atípic de competició. Mohamed Salah ha sigut el principal protagonista després de marcar un hat trick en l'estrena de la lliga a Anfield.

El conjunt dirigit per Klopp s'ha avançat en el marcador als quatre minuts de l'inici desprès que l'àrbitre xiulés un penal a favor dels reds per una mà de Robin Koch dins de l'àrea. Salah no ha perdonat l'oportunitat i ha enviat la pilota al fons de la xarxa. El Leeds, però, no s'ha acovardit i quatre minuts més tard Hélder Costa ha foradat la porteria d'Alisson, tot i que el gol no ha apujat el marcador per fora de joc de l'extrem. Els nouvinguts a la Premier no han abaixat els braços i al minut onze Jack Harrison ha fet pujar el gol de l'empat al marcador després de córrer per la banda, acostar-se a la frontal de l'àrea i driblar els defensors per així poder rematar amb la cama dreta. Primer Mané –a qui han anul·lat el gol per fora de joc– i després Van Dijk –aquest gol sí que ha sigut vàlid– han superat la defensa i Illan Meslier per firmar el 2-1.

Ha sigut llavors quan els dos equips han intentat aturar una mica el ritme trepidant d'ocasions del partit, però Bamford ha fet el gol de l'empat per al Leeds, i ha tornat a reiniciar el partit en el 29 de la primera part. El defensa aprofita un errada de Van Dijk i supera per sobre Allison i envia la pilota al fons de la xarxa. Però, pocs minuts després de la mitja hora de joc, Salah ha rematat amb l'esquerra des del centre de l'àrea a l'esquadra dreta després de xutar una falta. Amb el 3-2 els dos equips marxaven a vestidors.

651x366 Marcelo Bielsa i Jurgen Klopp en el partit entre el Liverpool i el Leeds / Paul Ellis / EFE Marcelo Bielsa i Jurgen Klopp en el partit entre el Liverpool i el Leeds / Paul Ellis / EFE

Ja en la segona part, el Liverpool ha plantejat un partit en què ha sigut més superior i ha aconseguit recuperar i executar les segones jugades. Els de Marcelo Bielsa, però, han aprofitat una jugada desequilibrant de Harrison –en què ha superat la defensa i ha fet un barret a Allison– per igualar el marcador, però, de nou, un fora de joc no ha permès que el gol fos vàlid. En el minut 65, però, el 3 a 3 ha pujat al marcador quan Mateusz Klich ha rematat amb la dreta des del centre de l'àrea per posar-la just al centre de la porteria. De nou, empat al marcador.

En els vint minuts finals del partit encara hi ha hagut temps que el col·legiat anul·lés un altre gol a Van Dijk per falta prèvia dins de l’àrea a un defensa del Leeds i que Salah sentenciés el partit. En l'estrena de Rodrigo com a davanter del Leeds, l'internacional espanyol ha estirat massa la cama en la defensa d'una falta i l'àrbitre a xiulat penal. Mohamed Salah –signant el hat trick– ha marcat de penal el gol de la victòria per al Liverpool, que, tot i la victòria, no ha marxat content de la gespa d'Anfield.

L’Arsenal d’Arteta també ha fet els deures (0-3)

Però el partit entre el Liverpool i el Leeds no ha sigut l'únic de la jornada. L'Arsenal de Mikel Arteta ha sigut l'encarregat d'inaugurar la temporada de la Premier League enfrontant-se al Fulham a l'emblemàtic estadi de Craven Cottage. En aquest cas, el partit no ha estat gaire disputat i els gunners han golejat l'altre equip que acaba de tornar a la Premier (0-3). Lacazette, Gabriel i Aubameyang han marcat els tres gols del conjunt londinenc, amb tres assistències de Willian.

L'equip de Mikel Arteta, campió de copa l'última temporada, ha fet els deures i s'ha estrenat amb una victòria en el nou curs, en què encara es perpetuarà la imatge de veure els estadis sense públic.