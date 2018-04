Anfield se li ennuega al Manchester City (3-0)

260x366 Pep Guardiola, amb el llaç groc / EFE Pep Guardiola, amb el llaç groc / EFE

Dolorosa derrota del Manchester City a Anfield. El Liverpool va passar per sobre de l’equip entrenat per Pep Guardiola en el partit d’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions (3-0). Jürgen Klopp va tenir el duel somiat i els seus jugadors van tenir una posada en escena memorable.

El Manchester City va començar el partit controlant la pilota, però el Liverpool va demostrar una efectivitat letal a la contra. Salah (12’), Alex Oxlade-Chamberlain (21’) i Mané (31’) van destrossar qualsevol plantejament inicial amb tres gols en només mitja hora. L’equip local es va créixer i va passar a dominar el joc.

Salah, un jugador clau en la primera meitat, es va lesionar durant la segona part i no va poder acabar el partit. Guardiola va moure la banqueta per intentar sacsejar el joc i va donar entrada a Sterling, però el Manchester City mai es va sentir còmode a Anfield. Tot i intentar amb totes les seves forces un gol que li hagués donat la vida, el marcador ja no es va moure.

A cinc minuts del final, l’àrbitre va anul·lar un gol a Gabriel Jesús per fora de joc de Sané. La decisió va acabar de desanimar un Manchester City que necessitarà fer-la molt grossa en el partit de tornada per no veure les semifinals a través de la televisió.

Incidents abans del partit

Abans del partit els seguidors del Liverpool van rebre l’autocar del Manchester City encenent bengales i llançant ampolles i llaunes. El club red va emetre un comunicat demanant disculpes i qualificant els fets d’inacceptables.