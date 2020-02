El Liverpool i el PSG presenten candidatura als vuitens de final de la Champions

L’himne de la Champions tornarà a sonar aquest dimarts a la nit al Wanda Metropolitano i al Signal Iduna Park per donar el tret de sortida als vuitens de final de la màxima competició europea de clubs. L’Atlètic de Madrid de Diego Pablo Simeone rep el vigent campió, el Liverpool del carismàtic Jürgen Klopp (21 h, Movistar Liga de Campeones), mentre que el Borussia Dortmund, rival del Barça a la fase de grups, rep el PSG de Neymar (21 h, Movistar Liga de Campeones 1). Dos partits d’alt voltatge en què es començaran a dibuixar els primers candidats al títol que es decidirà el 30 de maig a l’estadi Ataturk Olimpiyat d’Istanbul.

L’Atlètic de Madrid s’enfronta a un dels equips més en forma del futbol europeu: el Liverpool és líder a la Premier League sense conèixer la derrota (25 victòries i un empat) i té a les seves files un dels tridents més temuts, el que formen Firmino, Mané i Salah. Tot i que a la fase de grups l’equip de Klopp va ser incapaç de guanyar (una derrota i un empat) el Nàpols (el rival del Barça als vuitens), el conjunt anglès és un dels màxims favorits en la present edició del campionat, malgrat que les cases d’apostes situen el Manchester City de Pep Guardiola com un dels candidats més ferms al títol, ja que les seves opcions d’atrapar el Liverpool a la Premier són remotes i l’entitat citizen ha sigut sancionada per la UEFA amb dos anys d'exclusió de la Lliga de Campions. L’Atlètic de Madrid, per la seva banda, està despenjat dels llocs capdavanters a la Lliga, però confia en fer-se fort a Europa i per a aquest partit esperar recuperar un Diego Costa afamat de minuts.

Neymar i Mbappé contra l’exequip de Tuchel

L’altre partit que marca la jornada d’aquest dimarts posarà a prova el potencial d’un PSG milionari que regna pràcticament sense oposició a França però que, temporada rere temporada, fa fallida a Europa. El projecte que encapçalen el díscol Neymar i el cotitzat Mbappé confia en derrotar un Borussia Dortmund que va rivalitzar fins a l'última jornada de la fase de grups amb l’Inter de Milà per classificar-se com a segon (per darrere del Barça). El tècnic del conjunt parisenc, Thomas Tuchel, se la juga davant el seu exequip, un Borussia Dortmund que s’ha reforçat aquest mercat d’hivern amb el golejador de moda noruec Erling Braut Haland i el migcampista alemany d’ascendència turca Emre Can.