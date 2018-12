Llevant - Barça, Girona - Atlètic de Madrid i Vila-real - Espanyol, als vuitens de la Copa

Al sorteig dels vuitens de final de la Copa que s'ha celebrat aquest dijous a la seu de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), el Barça ha quedat aparellat amb el Llevant, amb l'anada al Ciutat de València i la tornada al Camp Nou. El Girona rebrà l'Atlètic de Madrid a Montilivi per després visitar el Wanda Metropolitano, i l'Espanyol visitarà l'Estadi de la Ceràmica per a continuació jugar la tornada a l'RCDE Stadium. L'anada es jugarà entre el 8, 9 i 10 de gener i la tornada entre el 15, 16 i 17 del mateix mes.

Així han quedat definits els aparellaments de vuitens de la Copa, de quarts de final de la Copa de la Reina i dels vuitens de la Copa RFEF https://t.co/UwmJK135Wb pic.twitter.com/lLRXq0v0T2 — ARA Esports (@ARAesports) 13 de desembre de 2018

Guillermo Amor, responsable de relacions institucionals i esportives del Barça ha valorat l'aparellament dels blaugranes: "El Llevant és un bon rival. Aquesta mateixa setmana ens hi enfrontem i ja som vells coneguts. El fet de jugar tants partits junts contra el mateix rival no ens afecta". Per la seva part, el seu homòleg al Reial Madrid, Emilio Butragueño, ha valorat el Leganés, el rival que la temporada passada els va eliminar als mateixos vuitens de final de la Copa: "La temporada passada vam fer un bon resultat a Butarque i després vam perdre l'eliminatòria amb una derrota al Bernabéu. Va ser una nit dolorosa. Enguany tornaran a ser un rival competitiu".

540x306 Guillermo Amor / EFE Guillermo Amor / EFE

Madrid-Barça a la Copa de la Reina

A la Copa de la Reina, el Madrid CFF és el rival del Barça als quarts de final. A partit únic, el 30 de gener a Madrid. El Barça va ser local en l'eliminatòria de vuitens, per tant, ara serà visitant. La resta d'aparellaments de quarts de la Copa de la Reina (previstos per al dia 30 de gener) són: Reial Societat - Rayo, Athletic Club - Atlètic de Madrid i Llevant-Sevilla. Al sorteig de vuitens de la Copa RFEF, amb presència de dos conjunts catalans, el Llagostera rebrà el 10 de gener el Conquense i el Cornellà, el Poblense. Els duels de tornada seran el 24 de gener.