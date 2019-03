La Lliga Iberdrola s'esfulla amb un Atlètic-Betis que esperança el Barça

Cinc jornades, l'últim esforç. Les jugadores de l'Atlètic de Madrid i del Barça han posat el pilot automàtic, decidides a esgotar les últimes energies per concretar el títol de Lliga Iberdrola. Les matalasseres no visualitzen res que no sigui mantenir l'avantatge de tres punts que conserven; les blaugranes s'il·lusionen amb una ensopegada madrilenya, i més ara que passen pel millor moment de la temporada, amb les semifinals de la Champions a la butxaca i en plena ratxa de joc i resultats, des de la victòria al Wanda.

La jornada d'aquest cap de setmana sembla propícia per als interessos blaugranes: l'Atlètic rep la visita del quart classificat, el Betis (14 h, Gol), a priori el rival més complicat contra el qual encara ha de jugar l'equip de José Luis Sánchez Vera –amb permís del desplaçament per jugar davant l'Sporting de Huelva després de l'aturada de Lliga i abans de Setmana Santa–. A la primera volta a Sevilla, l'Atlètic va guanyar per un curt 1-2: Ludmila va obrir un marcador que no va aclarir-se fins als minuts finals. Els dubtes per a les blaugranes, però, són que el dissabte anterior les matalasseres també tenien un partit aparentment complicat contra el tercer classificat i van destrossar el Llevant amb un 0-4 a domicili que va esclafar totes les esperances culers. "Dependre de nosaltres per guanyar la Lliga és una motivació, però també una responsabilitat. No podem permetre'ns més ensopegades", admet en la prèvia la davantera Esther González.

Per al partit, l'Atlètic té les baixes d'Aurélie Kaci, Andrea S. Falcón i Rosita Otermín, mentre que el Betis recupera Ana Romero 'Willy', recuperada d'unes molèsties als isquiotibials.